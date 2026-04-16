Vívás: három férfi tőrözőnk a kairó vk-viadal főtábláján

Szemes Gergő és Dósa Dániel csak szombaton, vagyis a kairói világkupaverseny főtábláján lép pástra, társaiknak azonban már csütörtökön is jelenésük volt a teremben: a selejtező csoportkörét minden magyar sikerrel vette, az egyenes kieséses szakasz legvégén viszont csak a fiatal Rubin Mattia örülhetett – fájó, hogy a világbajnoki bronzérmes csapat két tagja, Tóth Gergely és Mihályi Andor is az utolsó kanyarban, vagyis a 64 közé jutásért kapott ki.

Pénteken a nők selejtezőjével folytatódik Kairóban a világkupaverseny.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

TŐR

EGYÉNI, FÉRFIAK

A csoportmérkőzéseken

Szemes Gergő, Dósa Dániel (kiemeltek), Bálint Álmos 5 győzelem/1 vereség, Tóth Gergely 3/2, Rubin Mattia 3/2, Mihályi Andor 3/3, Frűhauf Benjámin 3/3

A 96 közé jutásért

Tóth G.–Leung (hongkongi) 15:3

Mihályi–An Hjeon Bin (dél-koreai) 15:13

Rubin–Graham (amerikai) 15:14

Alarcón (chilei)–Bálint 15:14

Cook (brit)–Frűhauf 15:9

A 64 közé jutásért

Rubin–Ediri (francia) 15:14

Kornyilov (orosz)–Tóth G. 15:6

Liu Vej-csiao (kínai)–Mihályi 15:13