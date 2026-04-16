Vívás: három férfi tőrözőnk a kairó vk-viadal főtábláján

2026.04.16. 17:35
Fotó: Facebook/Hungarian Fencing Federation / Magyar Vívó Szövetség
tőr vívás Rubin Mattia
A kiemelt Szemes Gergő és Dósa Dániel mellé Rubin Mattia csatlakozott a férfi tőrözők kairói világkupaversenyének főtáblájára.

 

Szemes Gergő és Dósa Dániel csak szombaton, vagyis a kairói világkupaverseny főtábláján lép pástra, társaiknak azonban már csütörtökön is jelenésük volt a teremben: a selejtező csoportkörét minden magyar sikerrel vette, az egyenes kieséses szakasz legvégén viszont csak a fiatal Rubin Mattia örülhetett – fájó, hogy a világbajnoki bronzérmes csapat két tagja, Tóth Gergely és Mihályi Andor is az utolsó kanyarban, vagyis a 64 közé jutásért kapott ki. 

Pénteken a nők selejtezőjével folytatódik Kairóban a világkupaverseny. 

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ
TŐR
EGYÉNI, FÉRFIAK
A csoportmérkőzéseken
Szemes Gergő, Dósa Dániel (kiemeltek), Bálint Álmos 5 győzelem/1 vereség, Tóth Gergely 3/2, Rubin Mattia 3/2, Mihályi Andor 3/3, Frűhauf Benjámin 3/3
A 96 közé jutásért
Tóth G.–Leung (hongkongi) 15:3
Mihályi–An Hjeon Bin (dél-koreai) 15:13
Rubin–Graham (amerikai) 15:14
Alarcón (chilei)–Bálint 15:14
Cook (brit)–Frűhauf 15:9
A 64 közé jutásért
Rubin–Ediri (francia) 15:14
Kornyilov (orosz)–Tóth G. 15:6
Liu Vej-csiao (kínai)–Mihályi 15:13

 

tőr vívás Rubin Mattia
