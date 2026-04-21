Vezetésről várja a folytatást Ronnie O’Sullivan a sznúker-vb első fordulójában

A keddi játéknapon Vu Ji-cö 8–1-es előnyről folytatta a Lej Pej-fan elleni mérkőzését, s be is fejezte a kínai házicsatát: 10–2-vel továbbjutott.

Megkezdte a szereplését Judd Trump (2. kiemelt) és Shaun Murhphy (8. kiemelt) is, de egyikük sem kezdett simán. Előbbi az angol Gary Wilson ellen, utóbbi a kínai Fan Cseng-ji ellen harcolt ki 5–4-es előnyt az esti folytatás előtt.

Ugyan csak holnap (szerdán) folytatja, a közönségkedvenc, Ronnie O'Sullivan is elkezdte a világbajnokságot, 12. kiemeltként. A hétszeres vb-győztes angol ellenfele a kínai Ho Kou-csiang, akit egyelőre „lesimáz”, 7–2-re vezet ellene.

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai) 10–2

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai) 5–4 – részeredmény, TART

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol) 5–4 – részeredmény, TART

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai) 7–2 – részeredmény, TART

HÉTFŐN JÁTSZOTTÁK

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol) 10–5

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol) 10–7

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol) 10–7

AZ 1. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol) 10–7

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol) 10–5

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 10–6

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol) 10–7

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol) 10–7

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 10–6

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi) 10–4

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 10–7

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)