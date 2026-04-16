Vadnai Jonatánt remek kezdés után norovírus döntötte le a lábáról

Legjobb laseresünk, Vadnai Jonatán tíz nappal a palmai vitorlás Grand Slam előtt utazott el a verseny helyszínére, hogy akklimatizálódjon a körülményekhez és szokás szerint tesztelje a vitorlát, amivel versenyezni fog. Nemzetközi csapatával már teljesen versenyspecifikus felkészülésbe kezdett, hiszen ilyenkor rakják össze a felszerelést, hogy a technikai háttér megfelelő legyen, éles helyzetben már semmi gond ne adódjon vele.

„Többek között sebességméréseket végeztünk, majd beálltunk futamozni, hol egy szűkebb csoporttal, például olasz válogatottakkal, hol összeállt vagy hetven-nyolcvan hajó. Utóbbiban kicsit hektikus volt a rajtolás, de jól lehetett gyakorolni, mert nincs akkora nyomás rajtunk, mint élesben. Ez arra is jó, hogy az ember lássa és megszokja az ellenfeleket” – mondta Vadnai az első GS-viadalról, amelyet a második kvalifikációs napon fel kellett adnia betegség miatt.

Pedig remek formában érkezett Mallorcára, a patinás 55. Trofeo Princesa Sofíára, előtte megnyert egy versenyt Portugáliában, és közvetlenül a GS-viadal előtt sem érezte, hogy bármi baj lehet. Elindult egy egyfutamos, nyolchajós, tizenöt perces médiaversenyen is, amelyet annak idején a hivatalos fotós csapat talált ki, de sem itt, sem az edzéseken nem volt semmi gond.

„Az első baljós jel az volt, amikor a ciprusi edzőpartnerem megbetegedett, mert a nemzetközi csapatommal egy hotelben laktunk. Valószínűleg norovírus-fertőzés lehetett, azt kaphattam el én is – emlékezett vissza Vadnai Jonatán, aki az első kvalifikációs nap első futamán még kifejezetten jól ment, a 3. helyen végzett. – Utána egész nap vízen voltunk, vártuk, hogy még egy futamot indítsanak, mert későn jött meg a szél. Azon már nem éreztem valami jól magam, de valahogy még beszenvedtem magam a nyolcadik helyre, utána viszont szóltam az edzőmnek, hogy nem vagyok jól. Fájtak az izmaim, kapkodtam a levegőt, de ezt betudtam annak, hogy tíz órát töltöttem kint a vízen, azt gondoltam, biztos elég lesz egy nagy alvás és kipihenem. A hotelben viszont egyre rosszabbul éreztem magam, nem tudtam enni, másnap pedig belázasodtam, ízületi fájdalmaim voltak és gyenge lettem, fogytam vagy négy kilót, így már el sem indultam.”

Négy napba telt, mire túljutott a betegségen, utólag rakta össze, hogy az ő hoteljükből indulhatott ki a betegség, sokan lettek rosszul ott, több olasz versenyzőt kórházba kellett szállítani, a baráti köréből is többen feladták a viadalt.

„Rosszkor voltam rossz helyen – összegzett a magyar vitorlázó, aki a versenyen kívül azért tudott gyakorolni, mert összeállt öt-hat másik versenyzővel, akiknek hasonló okok miatt szintén fel kel kellett adniuk a GS-t. – Pechem volt, mert egyébként nagyon oda szoktam figyelni a versenyek alatt, hogy minél kevésbé legyek kitéve a betegségeknek, maszkban utazom a repülőn, kézfertőtlenítőt használok az étkezések előtt és után. Mindig felkészülök, ebbe most mégis beleszaladtam, de inkább most, mint egy olimpián, világ- vagy Európa-bajnokságon.”

Vadnai Jonatán a betegsége után azonnal egyeztetett a dietetikusával és az erőnléti edzőjével, új étrendet és módosított fizikai felkészülést állítottak össze. Ennek köszönhetően most már minden rendben van vele, azért dolgoznak, hogy fizikailag visszahozza magát a megfelelő szintre és a második Grand Slam-versenyen, a franciaországi Hyeres-ben jól teljesítsen.

Hétfőn el is utazott a helyszínre, ahol vasárnapig edzések követik egymást, majd április 20-án, hétfőn kezdődik az első kvalifikációs futam.