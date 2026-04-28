Törőcsik Zsófia a világcsúcs után magyar rekordot is döntött szabadtüdős merülésben

2026.04.28. 14:01
Törőcsik Zsófia (Fotó: Török Attila)
Törőcsik Zsófia Búvárúszás szabadtüdős merülés
Világcsúcsát követően egy magyar rekordot is megdöntött Törőcsik Zsófia szabadtüdős merülésben a Nemzetközi Szabadtüdős Búvárszövetség (AIDA) Fülöp-szigeteken rendezett versenyén, Mabininél.

A magyar sportoló sajtós csapatának beszámolója szerint a 37 éves versenyző – aki múlt héten az uszony nélküli kategóriában 105 méterre javította minden idők legjobbját – a bifin (kétuszonyos) kategóriában 108 méteres mélységig jutott, amely az örökrangsorban a harmadik eredmény, ugyanakkor óriási magyar rekord.

„Egyetlen mozdulaton, egyetlen tempón is múlhat minden. Volt olyan merülés, ahol 103, majd 105-106 méteren kellett visszafordulnom, mert nem tudtam már kiegyenlíteni. Ilyenkor nincs kockázatvállalás: ha tovább megyek, komoly sérülés is lehet a vége” – mondta Törőcsik Zsófia, aki a 111 méteres világcsúcsra tört.

Törőcsik tavaly a kínai Csengtuban rendezett világjátékokon világcsúccsal nyert a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában, első nőként teljesítve 300 métert a víz alatt. Május végén és június elején Budapesten rendezik a medencés búvár-világbajnokságot.

„A medencés és a mélységi számok alapjai azonosak, de teljesen más típusú terhelést jelentenek. Itt vízszintesen, egy levegővel megtett távolság számít, nem a mélység. Az átállás nem egyszerű, de néhány hét alatt vissza lehet találni a ritmusba” – jegyezte meg Törőcsik Zsófia.

 

Törőcsik Zsófia a Fülöp-szigeteki sikerek után a budapesti vb-re fókuszál

Csupasport
Tegnap, 13:05

Törőcsik Zsófia: Áramlat és órahiba is nehezítette a világcsúcsdöntést

Egyéb egyéni
2026.04.21. 13:00

Törőcsik Zsófia új világcsúcsot ért el szabadtüdős merülésben

Csupasport
2026.04.20. 11:32

107 méteres merülés – edzésen már sikerült a világcsúcs Törőcsik Zsófiának

Csupasport
2026.04.16. 15:04

Búvárúszás: Törőcsik Zsófia világcsúcsra készül szabadtüdős mélységi merülésben

Úszás
2026.03.30. 13:46

Felül kell írni az életösztönt – Törőcsik Zsófia útja egy hajóroncstól a világcsúcsig

Egyéb egyéni
2025.11.11. 10:26

Világjátékok: Törőcsik Zsófia világcsúccsal aranyérmes szabadtüdős búvárúszásban

Egyéb egyéni
2025.08.11. 09:01

Világjátékok: ezüstérmes a búvárúszó Törőcsik Zsófia

Egyéb egyéni
2025.08.10. 10:41
Ezek is érdekelhetik