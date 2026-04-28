Törőcsik Zsófia a világcsúcs után magyar rekordot is döntött szabadtüdős merülésben

A magyar sportoló sajtós csapatának beszámolója szerint a 37 éves versenyző – aki múlt héten az uszony nélküli kategóriában 105 méterre javította minden idők legjobbját – a bifin (kétuszonyos) kategóriában 108 méteres mélységig jutott, amely az örökrangsorban a harmadik eredmény, ugyanakkor óriási magyar rekord.

„Egyetlen mozdulaton, egyetlen tempón is múlhat minden. Volt olyan merülés, ahol 103, majd 105-106 méteren kellett visszafordulnom, mert nem tudtam már kiegyenlíteni. Ilyenkor nincs kockázatvállalás: ha tovább megyek, komoly sérülés is lehet a vége” – mondta Törőcsik Zsófia, aki a 111 méteres világcsúcsra tört.

Törőcsik tavaly a kínai Csengtuban rendezett világjátékokon világcsúccsal nyert a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában, első nőként teljesítve 300 métert a víz alatt. Május végén és június elején Budapesten rendezik a medencés búvár-világbajnokságot.

„A medencés és a mélységi számok alapjai azonosak, de teljesen más típusú terhelést jelentenek. Itt vízszintesen, egy levegővel megtett távolság számít, nem a mélység. Az átállás nem egyszerű, de néhány hét alatt vissza lehet találni a ritmusba” – jegyezte meg Törőcsik Zsófia.