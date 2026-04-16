107 méteres merülés – edzésen már sikerült a világcsúcs Törőcsik Zsófiának

A 37 éves Törőcsik Zsófia már hetek óta a Fülöp-szigeteken, Mabini térségében tartózkodik, készülve a Szabadtüdős Búvársport Nemzetközi Szövetsége (AIDA) égisze alatt megrendezendő április 20.-án kezdődő, világrekord-státuszú versenyre. A héten közösségi oldalán már beszámolt arról, hogy edzésen már három méterrel meghaladta az uszony nélküli mélységi merülés aktuális világrekordját, 107 méterre merülve, de mint az egy korábbi posztjából kiderül, a világcsúcs hitelesítéséhez versenykörülmények között kell elérnie a rekordot.

„3 méterrel több, mint az aktuális a világrekord. 107 méter – imádtam ezt a merülést. Nem volt könnyű, de nem is az a cél, hogy az legyen. Köszönök mindent a csodálatos csapatomnak” – írta a Facebookon Törőcsik Zsófia. Kommentben hozzátette, köszöni a szurkolást, pár nap múlva kezdődik a verseny, amire készül, amin hivatalosan is új világrekorderré válhat. Korábban a free immersion, vagyis az uszony nélküli mélységi merülés szakágban Korok Fatima is tartotta a világrekordot 102 méterrel.

A 107 MÉTERES MERÜLÉS

Törőcsik Zsófia tavaly a kínai Csengtuban rendezett Világjátékokon világcsúccsal nyert a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában, első nőként teljesítve legalább 300 métert a víz alatt. A 2025-ben szabadtüdős merülésben, női összetettben világbajnokságot is nyerő búvárúszó az elmúlt években látványos fejlődést mutatott, és mára a nemzetközi ranglistán is az élmezőnyhöz tartozik: a mindenkori freediving világranglistán – a medencés és mélységi eredményeket együttesen figyelembe véve – jelenleg a második helyen áll. Az idei szezonban elsősorban a mélységi számokra helyezi a hangsúlyt, felkészülése is ennek megfelelően alakul.

Az edzések alapján remek formában van, ugyanis már szinte minden szakágban – bifin (két uszony), monofin (egy uszony) és free immersion (uszony nélküli mélységi merülés). A merülések során Törőcsik már megtapasztalta a nagy mélységek sajátos élettani hatásait is, például a nitrogén-narkózist, amely komoly mentális kihívást jelent a sportolók számára.

„Nagy célokkal érkeztem ide és bár tartottam egy hosszabb pihenőt év elején, mostanra a merülések és a nagy súlyos edzések is nagyon jól haladnak, erősnek érzem magam. Nagyon motivált vagyok. Most minden a felkészülésről szól, egyre tudatosabban építjük fel az edzéseket, és ahogy közeledik az első verseny, egyre nagyobb hangsúlyt kap a regeneráció is” – idézte az MTI még felkészülés korábbi szakaszában, március végén a nOxygen Apnea Club versenyzőjét.

Az áprilisi, Fülöp-szigeteki mélységi verseny után május végén és június elején Budapesten rendezik meg a medencés világbajnokságot, ahol Törőcsik komoly célokkal áll rajthoz. Ezt követően júniusban a horvátországi Adriatic Depth Trophy, majd ősszel a ciprusi mélységi világbajnokság szerepel a programban, miközben a nyári időszakban edzőtáborok és felkészülési blokkok várnak rá.