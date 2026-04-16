Nemzeti Sportrádió

107 méteres merülés – edzésen már sikerült a világcsúcs Törőcsik Zsófiának

P. K.
2026.04.16. 15:04
Törőcsik Zsófia világrekordra készül (Fotó: facebook.com/Zsófia Törőcsik freedriver)
Címkék
Törőcsik Zsófia vízi sportok csupasport búvárúszás
Világcsúcsra készül szabadtüdős mélységi merülésben Törőcsik Zsófia, aki edzésen már képes volt 107 méterre merülni, ami három méterrel mélyebb, mint az aktuális világrekord – a napokban kezdődik az a verseny, amelyen hivatalosan is új rekordot állíthat fel.

 

 

A 37 éves Törőcsik Zsófia már hetek óta a Fülöp-szigeteken, Mabini térségében tartózkodik, készülve a Szabadtüdős Búvársport Nemzetközi Szövetsége (AIDA) égisze alatt megrendezendő április 20.-án kezdődő, világrekord-státuszú versenyre. A héten közösségi oldalán már beszámolt arról, hogy edzésen már három méterrel meghaladta az uszony nélküli mélységi merülés aktuális világrekordját, 107 méterre merülve, de mint az egy korábbi posztjából kiderül, a világcsúcs hitelesítéséhez versenykörülmények között kell elérnie a rekordot.

  „3 méterrel több, mint az aktuális a világrekord. 107 méter – imádtam ezt a merülést. Nem volt könnyű, de nem is az a cél, hogy az legyen. Köszönök mindent a csodálatos csapatomnak” – írta a Facebookon Törőcsik Zsófia. Kommentben hozzátette, köszöni a szurkolást, pár nap múlva kezdődik a verseny, amire készül, amin hivatalosan is új világrekorderré válhat. Korábban a free immersion, vagyis az uszony nélküli mélységi merülés szakágban Korok Fatima is tartotta a világrekordot 102 méterrel.

A 107 MÉTERES MERÜLÉS

Törőcsik Zsófia tavaly a kínai Csengtuban rendezett Világjátékokon világcsúccsal nyert a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában, első nőként teljesítve legalább 300 métert a víz alatt. A 2025-ben szabadtüdős merülésben, női összetettben világbajnokságot is nyerő búvárúszó az elmúlt években látványos fejlődést mutatott, és mára a nemzetközi ranglistán is az élmezőnyhöz tartozik: a mindenkori freediving világranglistán – a medencés és mélységi eredményeket együttesen figyelembe véve – jelenleg a második helyen áll. Az idei szezonban elsősorban a mélységi számokra helyezi a hangsúlyt, felkészülése is ennek megfelelően alakul.

Az edzések alapján remek formában van, ugyanis már szinte minden szakágban – bifin (két uszony), monofin (egy uszony) és free immersion (uszony nélküli mélységi merülés). A merülések során Törőcsik már megtapasztalta a nagy mélységek sajátos élettani hatásait is, például a nitrogén-narkózist, amely komoly mentális kihívást jelent a sportolók számára.

„Nagy célokkal érkeztem ide és bár tartottam egy hosszabb pihenőt év elején, mostanra a merülések és a nagy súlyos edzések is nagyon jól haladnak, erősnek érzem magam. Nagyon motivált vagyok. Most minden a felkészülésről szól, egyre tudatosabban építjük fel az edzéseket, és ahogy közeledik az első verseny, egyre nagyobb hangsúlyt kap a regeneráció is” – idézte az MTI még felkészülés korábbi szakaszában, március végén a nOxygen Apnea Club versenyzőjét.

Az áprilisi, Fülöp-szigeteki mélységi verseny után május végén és június elején Budapesten rendezik meg a medencés világbajnokságot, ahol Törőcsik komoly célokkal áll rajthoz. Ezt követően júniusban a horvátországi Adriatic Depth Trophy, majd ősszel a ciprusi mélységi világbajnokság szerepel a programban, miközben a nyári időszakban edzőtáborok és felkészülési blokkok várnak rá.

 

