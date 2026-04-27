Törőcsik Zsófia a Fülöp-szigeteki sikerek után a budapesti vb-re fókuszál

„Az utolsó két versenynapon mindkét merülésem meghiúsult – no persze nem más miatt–, a tökéletes körülmények ellenére mindkétszer ugyanazt az apró hibát követtem el, nem tudtam a fókuszom tökéletesen elosztani az egyenlítés és a tempó tartása közt, így sajnos nem tartott ki a számban az egyenlítésre szánt levegőm a célmélységig, a mai napon öt-hat méterrel a cél előtt (111m) vissza kellett forduljak, hogy ne tegyek kárt a fülemben. Nehéz döntés ez ilyenkor, de észnél kell lenni annyira, hogy nem vállalsz rizikót akkor sem, ha az aktuális AIDA világcsúcs beállítása a cél. Ez is egy sportoló feladata” – írta vasárnap a Facebook-oldalán Törőcsik Zsófia.

Törőcsik Zsófia mindkét számot megnyerte a Fülöp-szigeteki AIDA-versenyen, amiben elindult (Fotó: facebook.com)

A búvárúszó így is elégedett volt a Fülöp-szigeteki, a Nemzetközi Szabadtüdős Búvársportszövetség (AIDA) égisze alatt megrendezett „világrekord státuszú” versenyen elért eredményeivel.

„Nem vagyok csalódott, ez is a játék része, ez a bifin világrekord-kísérlet a hab volt a tortán, így is egy világrekorddal (105 méter uszony nélküli mélységi merülésben – a szerk.) és egy nemzeti rekorddal (108 méter kétuszonyos merülésben) megyek haza, ami jelenleg a világ valaha volt harmadik legjobb eredménye. A versenyben mindkét számot, amiben indultam, megnyertem. Fáradt vagyok, de várom, hogy hazaérjünk és egy kis pihi után újra belevessem magam az edzésekbe, ezúttal egy kis ideig a medencére fókuszálva” – fogalmazott Törőcsik.