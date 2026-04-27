Törőcsik Zsófia a Fülöp-szigeteki sikerek után a budapesti vb-re fókuszál
„Az utolsó két versenynapon mindkét merülésem meghiúsult – no persze nem más miatt–, a tökéletes körülmények ellenére mindkétszer ugyanazt az apró hibát követtem el, nem tudtam a fókuszom tökéletesen elosztani az egyenlítés és a tempó tartása közt, így sajnos nem tartott ki a számban az egyenlítésre szánt levegőm a célmélységig, a mai napon öt-hat méterrel a cél előtt (111m) vissza kellett forduljak, hogy ne tegyek kárt a fülemben. Nehéz döntés ez ilyenkor, de észnél kell lenni annyira, hogy nem vállalsz rizikót akkor sem, ha az aktuális AIDA világcsúcs beállítása a cél. Ez is egy sportoló feladata” – írta vasárnap a Facebook-oldalán Törőcsik Zsófia.
A búvárúszó így is elégedett volt a Fülöp-szigeteki, a Nemzetközi Szabadtüdős Búvársportszövetség (AIDA) égisze alatt megrendezett „világrekord státuszú” versenyen elért eredményeivel.
„Nem vagyok csalódott, ez is a játék része, ez a bifin világrekord-kísérlet a hab volt a tortán, így is egy világrekorddal (105 méter uszony nélküli mélységi merülésben – a szerk.) és egy nemzeti rekorddal (108 méter kétuszonyos merülésben) megyek haza, ami jelenleg a világ valaha volt harmadik legjobb eredménye. A versenyben mindkét számot, amiben indultam, megnyertem. Fáradt vagyok, de várom, hogy hazaérjünk és egy kis pihi után újra belevessem magam az edzésekbe, ezúttal egy kis ideig a medencére fókuszálva” – fogalmazott Törőcsik.
„Ma megkérdeztèk tőlem, hogy az elmúlt 2 hónapban mennyi volt a legtöbb idő, amit pihenéssel töltöttem egyhuzamban és bizony némi gondolkodás után megállapítottam, hogy 2 teljes nap… Nagyon sokszor eszembe jut a rengeteg szeretet és szurkolás amit otthonról kapok, nem csak azoknak köszönöm, akik fizikailag vagy financiálisan segítenek abban, hogy Magyarország hírét vihessem világszerte, hanem NEKTEK is, akik ismerve-ismeretlenül üzentek, hívtok, kommenteltek, figyelitek az eredményeket és szurkoltok. Mindig büszkén viselem a karomon a magyar zászlót, miattunk, miattatok” – írta a Facebookon.
Majd hozzátette, a következő állomás a budapesti medencés világbajnokság lesz a számára. A medencés búvár-világbajnokságnak május 31. és június 6. között ad otthont fővárosunk.