Nemzeti Sportrádió

Sznúker-vb: Révész jól kezdett a selejtező nyitányán

2026.04.07. 15:44
Révész Bulcsú (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
sznúker-világbajnokság sznúker Révész Bulcsú
Révész Bulcsú 5:3-ra vezet a sheffieldi sznúker-világbajnokság selejtezőjének első fordulójában az első szakaszt követően.

A sportág első magyar profi játékosa remekül kezdett, elhúzott 5:1-re, de a délelőtti etap utolsó két frame-jét angol riválisa, az amatőr státuszú Craig Steadman nyerte, aki így 5:3-ra felzárkózott a tíz parti megnyeréséig tartó összecsapáson.

A világranglistán 88. helyen álló Révésznek négy meccset kellene nyernie a 32 játékost felvonultató főtáblára jutáshoz. A 19 éves sznúkeres negyedszer indul a vb selejtezőjében, eddig egyszer, két éve tudott egy mérkőzésen győzni. Amennyiben most a papírformát érvényesítve a 20 órakor kezdődő esti szakaszban megőrzi az előnyét, akkor a második körben egy másik angollal, a világranglistán 75. Louis Heathcote-tal találkozik.

 

Legfrissebb hírek

További húsz éven át Sheffieldben rendezik a sznúker-világbajnokságot

Egyéb egyéni
2026.03.24. 17:36

147-es brék, O’Sullivan kikapott Thepchaiya Un-Noohtól a World Open döntőjében – videók

Egyéb egyéni
2026.03.22. 16:49

Sznúker: Ronnie O'Sullivan világcsúcsot jelentő breaket lökött Kínában

Egyéb egyéni
2026.03.20. 11:44

2023 után nyert ismét ranglistaversenyt a korábbi vb-döntős

Egyéb egyéni
2026.03.01. 22:58

Még a négyszeres világbajnok elleni meccs kezdete előtt figyelmeztetni kellett Révész Bulcsút

Egyéb egyéni
2026.02.26. 12:37

Révész Bulcsú döntő frémben kapott ki John Higginstől a Welsh Openen

Egyéb egyéni
2026.02.26. 01:19

Révész Bulcsú szenzációs győzelmet aratott a Welsh Openen – videó

Egyéb egyéni
2026.02.24. 17:28

Trump nyerte a világbajnokok csatáját Berlinben

Egyéb egyéni
2026.02.01. 23:02
Ezek is érdekelhetik