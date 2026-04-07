Sznúker-vb: Révész jól kezdett a selejtező nyitányán

A sportág első magyar profi játékosa remekül kezdett, elhúzott 5:1-re, de a délelőtti etap utolsó két frame-jét angol riválisa, az amatőr státuszú Craig Steadman nyerte, aki így 5:3-ra felzárkózott a tíz parti megnyeréséig tartó összecsapáson.

A világranglistán 88. helyen álló Révésznek négy meccset kellene nyernie a 32 játékost felvonultató főtáblára jutáshoz. A 19 éves sznúkeres negyedszer indul a vb selejtezőjében, eddig egyszer, két éve tudott egy mérkőzésen győzni. Amennyiben most a papírformát érvényesítve a 20 órakor kezdődő esti szakaszban megőrzi az előnyét, akkor a második körben egy másik angollal, a világranglistán 75. Louis Heathcote-tal találkozik.