Sznúker-vb: John Higgins döntő játszmában búcsúztatta Ronnie O'Sullivant

Hétfőn folytatódott a hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivan és a négyszeres bajnok John Higgins csúcsrangadója – a vasárnap esti záráskor O'Sullivan vezetett 9–7-re, de a skót kiválóság volt lendületben, hiszen az utolsó három frémet megnyerte. Az 5. kiemelt skót aztán úgy folytatta, ahogy előző este abbahagyta: egymás után három frémet megnyert, ezzel már 10–9-re vezetett, majd a felek váltott vezetéssel haladtak a döntő frém felé. Az utolsó játékrészben aztán mindkettejüknek volt lehetősége egy megindulásra, el is akadtak, végül aztán Higgins volt, aki olyan előnyre tett szert, ami után O'Sullivan kezet nyújtott.

A Higginshez hasonlóan négyszeres világbajnok és korábbi világelső Mark Selby és a kínai Vu Ji-cö meccse utóbbi 9–6-os vezetéséről folytatódott hétfő délután. Selby nagyot küzdött, és az első négy játékból hármat is megnyert, de egyenlíteni nem tudott – ellenben a világranglistán 10. helyen álló kínai visszaállította korábbi háromfrémes vezetését. Selby 12–9-től az életben maradásért játszott, és kétszer még menekült, de harmadszor a kínai már nem kegyelmezett, és 13–11-re győzött.

SZNÚKER-VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NYOLCADDÖNTŐ

KÉSŐBB

20.00: Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 6–10 – részeredmény

20.00: Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.) 7–9 – részeredmény

A NYOLCADDÖNTŐ ÁGRAJZ SZERINT

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) 13–9

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 3–13

John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.) 13–12

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 9–13

Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 13–9

Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 11–13

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)