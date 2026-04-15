Rekordszámú indulót várnak április utolsó hétvégéjén az Ultrabalatonon

Az idei eseményre minden eddiginél nagyobb létszámot várnak a szervezők – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A verseny távja ezúttal 209 kilométer lesz, amelyen rekordszámú, 433 egyéni induló áll rajthoz, mellettük pedig több tízezer csapattag, kísérő és szurkoló vesz részt az Ultrabalatonon. Az összes nevezői létszám eléri a 35 ezer 100 főt.

A szervezés nagyságrendjét mutatja, hogy több mint 1000 fős stáb dolgozik a verseny gördülékeny lebonyolításán, 58 frissítő- és váltópont biztosítja a futók ellátását, miközben a teljes útvonal több mint 50 balatoni települést érint. A hosszú hétvége során várhatóan 45 ezer 360 liter víz és csaknem 8 tonna banán fogy majd el.

A klasszikus egyéni és csapatversenyek mellett az idén is külön figyelmet kap az extrém kihívás: a #Projekt418 keretében öt ultrafutó – Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert – vállalkozik arra, hogy dupla kört teljesít, azaz több mint 400 kilométert fut le megszakítás nélkül.

„A huszadik NN Ultrabalaton számunkra is különleges. Nemcsak méretében, hanem abban is, amit képvisel: egy olyan közösséget, amely évről évre bizonyítja, hogy a sport összehoz, motivál és határokat feszeget” – mondta Kulcsár Róbert, a verseny igazgatója.

Közös jubileumot ünnepel az NN Ultrabalaton és a BioTechUSA-cégcsoport is: Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártója 10 éve az esemény frissítőpartnere. A kerek évfordulóra tekintettel a vállalat emelt összeggel, 18 millió forinttal egészíti ki az immár hagyománnyá váló helyszíni közösségi adománygyűjtő akciót, melyhez eddig 100 ezer jótékony futó csatlakozott. Nekik köszönhetően a BioTechUSA NN Ultrabalaton Charity eddig 25 millió forinttal támogatta 12 beteg gyermek gyógykezelését és 69 millió forinttal 15 kórház és civil szervezet fejlesztését. A futók az idén is az időmérő chipek letéti díjáról lemondva adományozhatnak, felajánlásaikat pedig egyedi, összesen 18 ezer shakerrel jutalmazza a BioTechUSA.