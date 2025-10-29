Győzelemmel ért véget élete eddigi legnagyobb kihívása

A vágyai között szerepelt az Ultrabalaton-győzelem?

Nem ismertem ezt a terepfutó mezőnyt, így fogalmam sem volt, mennyi esélyem lehet az éremre, a verseny közben pedig nem tudtam, hányadik helyen haladhatok, csak a jelekből volt gyanús, hogy valahol elöl– mondta a Csupasportnak Dudok Edit, aki 13:09:37 órás idővel győzött az Ultrabalaton Trail 115 kilométeres távján a nők között.

Milyen volt összességében ez a futás?

Ez volt a hatodik száz kilométer feletti teljesítésem, s egyben ez volt a legnagyobb kihívásom. Nem tudtam, hogy a kevésbé mászós terepen mennyire készül ki, vagy ahogy én mondom, mennyire „rongyolódik el” a lábam. Előzetesen úgy saccoltam, hogy ötven-hatvan kilométernél lesz a küszöb, de ez nem így lett, ugyanis nyolcvan kilométerig mindenféle probléma nélkül haladtam. Aztán jött az egész testemet kínzó fájdalom, majd egy néhány órás leszegett fejjel futás, de ezt követően kijöttem a hullámvölgyből. Kilencvenöt kilométernél jött az áttörés, akkor már könnyebb volt visszarázódni, és akkor már sűrűbben is voltak a frissítőpontok, ami nagy támaszt nyújtott. Illetve a frissítést pontosan betartani is hatalmas mankót jelentett, volt mibe kapaszkodnom. Amikor lement a nap, beszűkült a figyelmem, a megcsappant mezőnyben könnyebb volt haladni. A sötétben néhol feltűnt egy-egy ember, ez az időszak pedig jó lehetőség volt arra, hogy spóroljak az energiával, így maradt a végére is. Természetesen nagyon boldog vagyok a győzelem miatt.

Említette, hogy ez volt a hatodik száz kilométer feletti teljesítése: ezen kívül melyiket emelné ki?

A győztes Mátra 115 nagyon kedves számomra, s nemcsak az első hely miatt, hanem azért is, mert rengeteg szint van a pályában, én pedig erős vagyok a mászásban, tempósan tudok felfelé haladni. Ez az erősségem pedig ad egy kis önbizalmat is, nagy lelkierővel tudok nekimenni a mászós részeknek. Számomra a futós szakaszok igencsak nagy kihívást jelentenek, ez most is így volt, én például aszfalton kifejezetten nehezen tudok haladni. Egy esztendeje kezdtem hosszabbakat futni, erősödnöm és fejlődnöm kell, de hiszem, hogy jó úton járok.

A közeljövőben milyen terepekre vágyik?

Nagyon szeretném a jövőben külföldi terepversenyeken is megméretni magam. Idén volt szerencsém bolgár és alpesi szintes, illetve technikás terepeken futni, ezek igencsak megfogtak, a jövőben szívesen kipróbálnám magam hasonló eseményeken külföldön. Kifejezetten tetszett, amit ott tapasztaltam. Az a köves, ingoványos, meglepetésekkel teli terep a szokatlan időjárási körülményekkel és csodálatos tájjal együtt elképesztően szép volt… Szóval a mentális és fizikai fejlődésem érdekében minél több külföldi versenyen szeretnék részt venni és tapasztalatot gyűjteni, de pontosan tudom, hogy itthon is van még tennivalóm.

