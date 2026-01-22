Jubileumi évre készül az Ultrabalaton

Az Ultrabalaton 2007-ben indult útjára, azóta Magyarország egyik legnagyobb és legnépszerűbb szabadidősport-eseményévé nőtte ki magát. A szervezők szerint a rendezvény népszerűsége évről évre növekszik, és mára nemcsak sporteseményként, hanem közösségi élményként és jótékonysági kezdeményezésként is meghatározó szerepet tölt be.

Az esten szó esett a #Projekt418 kihívásról is, amely két teljes Balaton-kör lefutását jelenti, és 2026-ban is külön versenyszámként szerepel az esemény kategóriái között. Az idei indulók Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert. Felidézték, hogy 2025-ben Erős Tibor 46 óra 10 perc alatt teljesítette az akkor még 422 kilométeres, dupla körös távot.

A Nemzeti Sport csapata is hagyományos résztvevője az Ultrabalatonnak.