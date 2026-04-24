Ultrabalaton: hétvégén több mint 35 ezren futnak a Balaton körül

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből kiderült, hogy a verseny távja ezúttal 209 kilométer, amelyen rekordszámú, 433 (!) egyéni induló is rajthoz áll, mellettük pedig több tízezer csapattag, kísérő és szurkoló vesz részt az eseményen. Az összes nevezői létszám eléri a 35 ezer 100 főt, így a Balaton környéke ismét egy hatalmas, mozgásban lévő sportközösséggé alakul. Az eseményen hagyományos módon a Nemzeti Sport is indít csapatot.

A szervezés nagyságrendje is új szintre lépett: több mint 1000 fős stáb dolgozik a verseny gördülékeny lebonyolításán, 58 frissítő- és váltópont biztosítja a futók ellátását, miközben a teljes útvonal több mint 50 balatoni települést érint. A hosszú hétvége során 45 ezer 360 liter víz és csaknem 8 tonna banán fogy majd el.

A klasszikus egyéni és csapatversenyek mellett az idén is külön figyelmet kap az extrém kihívás: a #Projekt418 keretében öt ultrafutó – Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert – vállalkozik arra, hogy dupla kört teljesít, azaz több mint 400 kilométert fut le megszakítás nélkül.

Közös jubileumot ünnepel az NN Ultrabalaton és a BioTechUSA-cégcsoport is: Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártója 10 éve az esemény frissítőpartnere. A kerek évfordulóra tekintettel a vállalat emelt összeggel, 18 millió forinttal egészíti ki az immár hagyománnyá váló helyszíni közösségi adománygyűjtő akciót, melyhez eddig 100 ezer jótékony futó csatlakozott. Nekik köszönhetően a BioTechUSA NN Ultrabalaton Charity eddig 25 millió forinttal támogatta 12 beteg gyermek gyógykezelését és 69 millió forinttal 15 kórház és civil szervezet fejlesztését. A karitatív célok kiválasztása mögött ezúttal is a futóközösség döntése állt: a szervezők csaknem 4500 egészségügyi ajánlás közül választották ki azt a hat szervezetet, amelyeket közönségszavazásra bocsátottak.

A versenyzőktől érkező 15 ezer voks alapján a legtöbb szavazatot a Mellrákinfó Egyesület kapta, akik támogató közösséggel és gyakorlati segítséggel állnak az emlőrákkal érintettek mellett.

A futók az idén is az időmérő chipek letéti díjáról lemondva adományozhatnak, felajánlásaikat pedig egyedi, összesen 18 ezer shakerrel jutalmazza a BioTechUSA.