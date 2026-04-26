ÉLŐ!

Csingár István ért célba elsőként az Ultrabalaton dupla körén

2026.04.26. 16:27
Fotó: Jakabházy Miklós, Abai Róbert
Ultrabalaton ultrafutás futás Csingár István
A #Projekt418 kihívásnak öt futó vágott neki, közülük vasárnap kora délután Csingár István haladt át leghamarabb, 54 óra 47 perces idővel a célvonalon.

Az Ultrabalaton vasárnapja nemcsak a csapatokról szól, az egyéni indulókra is érdemes figyelni. A #Projekt418 elvenezésű kihívás keretében ugyanis öt ultrafutó – Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert – indult a versenyen, azzal a céllal, hogy kétszer (egy kör 209 kilométer) körbekerülje a tavat.

A duplázó ultrafutók közül elsőként vasárnap kora délután Csingár István ért célba, az Ultrabalaton hivatalos Facebook-oldalának tájékoztatása szerint 54 óra 47 perces idővel teljesítette a 418 kilométert.

Fontos kiemelni, hogy mind az öt #Projekt418-as ultrafutó jótékony célra gyűjt a futásával. Csingár István az Őrzők Alapítványnak, míg az ő célbaérkezésekor még versenyben lévő Boros Linda az Együtt Pénzes Márk gyógyulásáért Alapítványnak, Bogár János a SUHANJ! Alapítványnak, Kertész Ádám a Bátor Tábor Élménykülönítménynek, Varga Róbert a HAHA Egyesületnek gyűjt pénzt.

A Nemzeti Sport csapata is teljesítette az Ultrabalatont

 

Szombat este a Nemzeti Sport futócsapata is rajthoz állt az idei Ultrabalatonon, hogy megtegye a 209 kilométeres távot. A nagyobb létszámú csapatok (7–13 fő) között induló alakulat – amely 2016-tól két kivétellel minden esztendőben ott volt a versenyen – vasárnap délután ért be a célba 21 óra 10 perc 11 másodperces idővel. 

 

 

Legfrissebb hírek

Az Ultrabalaton női versenyében spanyol siker született

Csupasport
Tegnap, 7:11

Bódis Tamás pályacsúccsal nyerte meg az Ultrabalatont

Csupasport
2026.04.24. 23:18

Ezúttal a stratégia fontosabb volt, mint a helyezés – ezüstérem az ob-n

Csupasport
2026.04.24. 14:03

Ultrabalaton: hétvégén több mint 35 ezren futnak a Balaton körül

Atlétika
2026.04.24. 09:41

Jön a jubileumi, huszadik újkori UB: az NS-csapat is körbefutja a Balatont

Csupasport
2026.04.23. 14:06

Turós Izabella aranyérmet szerzett az első országos bajnokságán

Csupasport
2026.04.22. 14:29

Ob-aranyat ért a taktikus versenyzés az Omszki-tónál

Csupasport
2026.04.21. 15:29

Motiválta az erős mezőny – győzött is a veszprémi Fighters’ Runon

Csupasport
2026.04.20. 14:35
