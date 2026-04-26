Csingár István ért célba elsőként az Ultrabalaton dupla körén

Az Ultrabalaton vasárnapja nemcsak a csapatokról szól, az egyéni indulókra is érdemes figyelni. A #Projekt418 elvenezésű kihívás keretében ugyanis öt ultrafutó – Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert – indult a versenyen, azzal a céllal, hogy kétszer (egy kör 209 kilométer) körbekerülje a tavat.

A duplázó ultrafutók közül elsőként vasárnap kora délután Csingár István ért célba, az Ultrabalaton hivatalos Facebook-oldalának tájékoztatása szerint 54 óra 47 perces idővel teljesítette a 418 kilométert.

Fontos kiemelni, hogy mind az öt #Projekt418-as ultrafutó jótékony célra gyűjt a futásával. Csingár István az Őrzők Alapítványnak, míg az ő célbaérkezésekor még versenyben lévő Boros Linda az Együtt Pénzes Márk gyógyulásáért Alapítványnak, Bogár János a SUHANJ! Alapítványnak, Kertész Ádám a Bátor Tábor Élménykülönítménynek, Varga Róbert a HAHA Egyesületnek gyűjt pénzt.