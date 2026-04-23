Jön a jubileumi, huszadik újkori UB: az NS-csapat is körbefutja a Balatont

Jön a jubileumi, 20. NN Ultrabalaton. A hétvégén több mint 35 ezren futnak a Balaton körül, az idei esemény ráadásul minden eddiginél nagyobb létszámot és még összetettebb szervezést hoz, miközben a közösségi élmény továbbra is a középpontban marad – olvasható az egyik legnagyobb szabadidős sportesemény rendezőinek tájékoztatójában. A balatonfüredi versenyközpont csütörtökön nyit és vasárnap zár, a táv ezúttal 209 kilométer, amelyen rekordszámú, 433 egyéni induló is rajthoz áll, mellettük pedig több tízezer csapattag, kísérő és szurkoló vesz részt az eseményen. Több mint 35 ezren neveztek minden kategóriát figyelembe véve, így a Balaton környéke ismét hatalmas sportközösséggé alakul át a következő napokban. Ami a szervezést illeti, több mint ezertagú stáb dolgozik a verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében, továbbá 58 frissítő- és váltópont biztosítja a futók ellátását, miközben a teljes útvonal több mint ötven balatoni települést érint. Ezekben a napokban több mint negyvenötezer liter víz és nyolc tonna banán fogy el, s mindenképpen meg kell említeni az extrém kihívást, a #Projekt418-at, azaz a dupla Balaton-kört. Öt ultrafutó – Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert – vállalkozik arra, hogy egymás után kétszer megkerüli a tavat, azaz 418 kilométert fut le megszakítás nélkül. Fontos, hogy mindannyian jótékony célra gyűjtenek a futásukkal.

Tavaly Mórocza Andrea mindenkinél gyorsabb volt az Ultrabalatonon, így büszkén futott be a célba

Közös jubileumot ünnepel az NN Ultrabalaton és a BioTechUSA-cégcsoport is, Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártója immár tíz esztendeje az esemény frissítőpartnere. A kerek évfordulóra való tekintettel a vállalat emelt összeggel, 18 millió forinttal egészíti ki a helyszíni közösségi adománygyűjtő akciót, melyhez több mint százezer jótékony futó csatlakozott. Nekik köszönhetően az NN Ultrabalaton Charity és a BioTechUSA eddig 25 millió forinttal támogatta tizenkét beteg gyermek gyógykezelését, és 69 millió forinttal tizenöt kórház és civil szervezet fejlesztését.

A karitatív célok kiválasztása mögött ezúttal is a futóközösség döntése állt: a szervezők csaknem 4500 egészségügyi ajánlás közül választották ki azt a hat szervezetet, amelyeket közönségszavazásra bocsátottak. A versenyzőktől érkezett tizenötezer voks alapján a legtöbb szavazatot a Mellrákinfó Egyesület kapta, amely támogató közösséggel és gyakorlati segítséggel áll az emlőrákosok mellett, ezt követte a Sportos Cukorbetegek Egyesület, amely a diabétesszel élők mindennapjait edukációs rendezvényekkel támogatja, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája és Gyermekegészségügyi Központja, amely a szegedi gyermekklinika betegeinek életét teszi könnyebbé.

Maráz Zsuzsanna valóságos legendának számít, egyéniben ötször győzött a nők között az Ultrabalatonon

Az NN Ultrabalaton húsz esztendő alatt hagyománnyá vált, ezen a hétvégén is életre szóló élményeket gyűjtenek a sportolók a Balaton körül.

Péntek reggel 7 órakor elrajtolnak az egyéni indulók és a #Projekt418-asok, nem sokkal később a 2–6 fős csapatok, majd péntekről szombatra virradóan, éjfél után egy perccel folyamatosan kezdetét veszi a verseny a 7–13 tagú együtteseknek is. A nagyobb létszámú csapatok között – ahogyan 2016-tól két kivétellel minden esztendőben – ismét ott lesz a Nemzeti Sport csapata is.

