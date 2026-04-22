Rangos francia kitüntetést kapott Gyulay Zsolt

A sportnak és az olimpiai mozgalomnak régóta kiemelt szerepe van a Franciaország és Magyarország közötti párbeszédben, sőt az európai párbeszédben – többek között erről beszélt Jonathan Lacote, Franciaország magyarországi nagykövete kedd délután, amikor rangos francia kitüntetést adott át Gyulay Zsoltnak, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének.

„Azért gyűltünk ma össze, hogy egy rendkívüli pályafutást ünnepeljünk – kezdte ünnepi beszédét magyarul Jonathan Lacote, majd Gyulay Zsolthoz fordult: – Gyulay Zsolt úr, ön egy nagyszerű bajnok pályafutását tudhatja maga mögött, győzelmeivel a nemzetközi kajak-kenu sport egyik legjelentősebb alakjává vált, és ugyanígy csodáljuk elhivatottságát, amely túlmutat sportolói karrierjén. A Hungaroring és a MOB elnökeként kitartóan szolgálja a sportot és az olimpiai mozgalmat. A Formula–1 a világ minden tájáról nagy közönséget vonz és a nemzetközi sport egyik legfontosabb sorozata, az ország és Európa hírnevét öregbíti a világban. Az olimpiai mozgalom pedig régóta kiemelt szerepet játszik az országaink közötti párbeszédben. Ez a kötelék a párizsi olimpiai játékok előtt és közben még szorosabbá vált, hiszen az önök szervezete együttműködött a Francia Intézettel az olimpiai értékek – mint tisztelet, kiválóság, barátság – népszerűsítésében, és ezzel hozzájárult a két ország kapcsolatának megerősítéséhez. Ön bajnok, vezető, szervező és összekötő kapocs a generációk, a sportágak és a nemzetek között, egyengeti nemcsak a magyar sport jövőjének útját, hanem erősíti az európai párbeszédet is, ezért megtiszteltetés számomra, hogy miniszter asszony nevében átadhatom az ifjúságért, a sportért és a közösségi szerepvállalásért járó aranyérmet.”

A nagykövet úr ezek után még gratulált a Magyar Olimpiai Csapatnak ahhoz, hogy a top tíz között szerepel az olimpiai éremtáblázaton, s hozzátette, a legjobb tíz között az egyetlen ország, amely még nem rendezett olimpiát. Bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez a helyzet megváltozik majd.

Gyulay Zsolt beszédében elmondta: húsz évet töltött az élsportban és harmincat a civil életben – és ez a kitüntetés mindenképp mérföldkő az életében.

„Hatalmas megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés, amelyet nagyon köszönök miniszter asszonynak, nagykövet úrnak és Franciaországnak – kezdte beszédét Gyulay Zsolt. – A munkám, amely a Formula–1-hez köt nagyon érdekes, és az ország szempontjából rendkívül fontos feladat, erős kapocs az országunk és a világ között. Büszke vagyok rá, és persze arra is, hogy több mint négy éve vezetem a Magyar Olimpiai Bizottságot. Itt szeretném kiemelni, hogy az olimpiai mozgalom nagyon sokat köszönhet a francia-magyar kapcsolatoknak. Elég csak azt említeni, hogy Pierre de Coubertin báró és Kemény Ferenc annak idején együtt dolgozta ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapításának tervét. Mi, magyarok hatodik nemzetként alapítottuk meg a MOB-ot immár több, mint százharminc évvel ezelőtt, és nekem személyesen is fantasztikus élményeim vannak a párizsi olimpiáról. Kezdve azzal, hogy futhattam az olimpiai lánggal Marseille-ben, folytatva azzal, hogy a Covid utáni első nyári olimpia a mozgalmunk szempontjából is felemelő volt, nem beszélve a fantasztikus rendezésről, és persze a magyar sikerekről. Gratulálok Franciaországnak ahhoz, hogy négy év múlva ismét olimpiát rendez, ezúttal télit, és szívből remélem, hogy egyszer a magyar sportolók is átélhetik, milyen érzés hazai közönség előtt olimpián versenyezni. Még egyszer köszönöm a megtisztelő kitüntetést.”