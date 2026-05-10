Rajt 173 országban: rekordot döntött a Red Bull jótékonysági futása

2026.05.10. 18:53
Rajt a Hungaroringen (Fotó: Red Bull/Pálfi Balázs)
futás jótékonyság Hungaroring
Rekordot döntött a Wings for Life World Run: 173 országban, 192 nemzet képviseletében 346.527-en húztak futócipőt – minden lépéssel közelebb hozva a gerincvelő-sérülés gyógyításának valóságát. Hazánkban a Hungaroring aszfaltcsíkja adott otthont a jótékonysági futásnak, amelyet 1746 futó vett birtokba, az országban összesen pedig 2083-an adták le nevezésüket.

A Wings for Life World Run hazai „kiadása” egyszerre volt izgalmas és szívdobogtató, inspiráló és csapatépítő. És nemcsak maga a futás, hanem az egész rendezvény. 

A Hungaroring paddockja már késő délelőtt megtelt emberekkel. 

Ahol normál körülmények között a Formula 1-es csapatok kamionjai és motorhome-jai állnak, ahol Max Verstappenék töltik az időt az edzések és versenyek közti szünetekben, ott most futók készültek a Wing for Life World Run délutáni rajtjára. 1746-an döntöttek úgy, hogy az ikonikus versenypályán futnak azokért, akik nem futhatnak, összesen pedig több, mint 2083 ember „rajtolt el” országszerte. 

Már a ráhangolódás sem volt mindennapi, hiszen az F1-es boxokban vehették át a rajtszámukat az indulók, majd pedig a legendás Red Bull pilóta, Besenyei Péter lélegzetelállító bemutatóját élvezhették a paddockból. S ha még ez sem emelte volna meg eléggé a pulzusszámot, akkor következhetett a rajt a Hungaroring egyenesében. 

A majd’ kétezer ember szíve egyszerre dobbant, a lábak egyszerre mozdultak a gerincvelő-sérültek gyógyulásáért – és plusz érzelmi töltetet adott az egésznek, hogy a futáshoz kerekesszékesek is csatlakoztak. Nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon, hiszen ennek az eseménynek az a különlegessége, hogy 173 országban egyszerre rajtolt el a világ legnagyobb jótékonysági futóeseménye, a Wings for Life World Run. 

A 2014-ben útjára induló esemény évről évre egyre népszerűbb, ezt bizonyítja, hogy az idén az indulószám és a gerincvelő-sérülések gyógyításának kutatására befolyó összeg is rekordot döntött: világszerte 346.527 ember húzott futócipőt és a nevezésekből 9.2 millió euró folyt be a nemes célra. Az indulók között volt Jürgen Klopp, a Red Bull globális labdarúgó-igazgatója, Cunoda Juki Formula 1-es pilóta, Summer McIntosh úszó világbajnok vagy éppen a két éve visszavonult korábbi US Open-győztes teniszező, Dominic Thiem. A Ringen Vas Blanka, olimpiai és világbajnoki negyedik kerékpárversenyző rajtolt együtt a mezőnnyel, majd bringával is birtokba vette az aszfaltcsíkot. 

A különleges futóverseny mindenki számára addig tartott, amíg „el nem kapta őt” a virtuális Catcher Car, amely fél órával a rajt után „indult el” a mezőny után. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a futók egy applikáció segítségével követhették, hol tartanak az elkapó autóhoz képest. A 4381 méteres aszfaltcsíkon volt, aki két körig jutott, de olyan is, aki több mint tízet tett meg.

„Az tette ezt a napot igazán különlegessé, hogy emberek százezrei futottak, sétáltak és gurultak ugyanabban a pillanatban, szerte a világon. Minden egyes ma megtett lépés a gerincvelő-sérülések gyógymódjához közelebb vivő tudományos kutatásokat támogatta. Üzenem mindenkinek, aki ma mozgásban volt: köszönjük, hogy itt voltatok. Valami rendkívüli részesei vagytok, és ti vagytok az okai annak, hogy hisszük: lehetséges a gyógyulás” – mondta Colin Jackson, a Wings for Life nemzetközi sportigazgatója.

A verseny addig folytatódott, amíg a Catcher Car utol nem érte a világon még mozgásban lévő utolsó futót, sétálót, vagy kerekesszékes résztvevőt. A negyvenéves Hungaroringen a leghosszabb távot 44.57 kilométert, vagyis több mint tíz kört Schwartz-Nagy Attila tette meg (ez a Magyar Nagydíj hetede), és ez a teljesítmény nem csupán a megtett kilométerek miatt érdemel elismerést, hanem a versenypálya 35 méteres szintkülönbsége okán is. 

 

