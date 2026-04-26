Tiéd a Ring! – Közösségi eseménnyel nyitotta meg a kapuit a magyar F1-es pálya!

A „Tiéd a Ring!” elnevezésű esemény keretében az érdeklődők – elsősorban persze a sportág és a pálya elhivatott szurkolói – sétálhattak vagy futhattak az aszfaltcsíkon, pilates-órán vehettek részt a tetőteraszon, vezetett túrákon megismerhették a vadonatúj főépületet és főlelátót, kávézhattak a célegyenesben, felfedezhették a Hungaroring erdejét. A legkisebbektől a felnőttekig ízelítőt kaphattak a biztonságos közlekedés alapjaiból, és hogy a „szakmázás” se maradjon ki: a pálya utolsó kanyarjaiban bepillanthattak a gyorsbeavatkozó képzésbe, vagyis megismerhették a sportbírók rendkívül izgalmas munkáját.

Mint ismert, a Hungaroring az utóbbi években kívül-belül megújult – története legnagyobb átalakulásán esett át. A 2023-ban a közműfejlesztéssel elkezdődő stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magában foglalta a főbejárat megújulását és a műveleti operatív központ megépítését (2024), a paddock kiszélesítését és a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását (2025) valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését mostanra fejeződött be.

Noha a megújult Hungaroring már tavaly ámulatba ejtette a Formula–1-es pilótákat, a világsajtót és a nagyközönséget, a 2025-ös Magyar Nagydíj után folytatódott a munka, hiszen a főépület csak kívülről látszott késznek, az F1-es szerződés ugyanis kikötötte, hogy a felújítás során is minden évben meg kell rendezni a futamot, méghozzá úgy, hogy a pálya ne tűnjön építési területnek. Ám a kívülről késznek látszó főépület egy része, például a versenyirányítás, a médiacenter és a kibővített VIP-terület is helyet kap, még nem volt kész – csak álltak a falak.

Mostanra azonban a kivitelező konzorcium befejezte a munkát, „visszaadta” a létesítményt, amely így készen áll arra, hogy világszínvonalú eseményeket fogadjon: legyen szó világbajnoki viadalról, Formula–1-es tesztről, országos bajnoki futamról, élményvezetésről, nyílt napról vagy akár konferenciáról, családi napról, céges rendezvényről.

Mert a Hungaroring immár több, mint versenypálya – készen áll arra, hogy 365 napon át üzemelő multifunkcionális rendezvényközpontként működjön tovább.

Gyulay Zsolt (Fotó: Kovács Márton)

„A Hungaroring történetének legjelentősebb fejlesztési időszakát hagyjuk magunk mögött, és büszkén mondhatjuk, hogy a 2023-ban elindított stratégiai fejlesztési program második ütemének befejezésével új korszak kezdődött meg számunkra és a hazai autósport számára – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – A pálya megújulása nem csupán esztétikai vagy technikai előrelépést jelent, hanem egyértelműen a világ élvonalába emeli a Hungaroringet infrastrukturális szempontból is. A teljesen megújult főépület és főlelátó olyan minőséget képvisel, amely méltó a legnagyobb nemzetközi versenypályákhoz. Külön öröm számunkra, hogy ezt az új fejezetet egy nagyszabású közösségi eseménnyel nyithattuk meg, hiszen a Hungaroring mindig is több volt, mint versenypálya: találkozási pont, élményközpont és közösségi tér. Tavaly ilyenkor a főépület még csak kívülről tűnt késznek, ennek ellenére a pálya elnyerte a legjobb szurkolói élmény díját, ami hatalmas elismerés számunkra. Ez nemcsak büszkeséggel tölt el minket, hanem komoly felelősséget is jelent: arra kötelez bennünket, hogy idén még magasabb szintre emeljük a szurkolói élményt, és minden látogatónk számára felejthetetlen pillanatokat biztosítsunk. A Tiéd a Ring program első lépésnek mindenképp ígéretes.”

Ami a felújítás részleteit illeti: az új főépületben helyet kapott 36 versenybox és 4 technikai box, étterem, VIP-terület, sajtóközpont és elkészült az új versenyirányítási központ is.

Az új, 13.000 négyzetméteres főlelátóhoz a kommentátor fülkék mellett VIP-terasz is készült. Az új főlelátó fedett, befogadó képessége 10.000 fő. A rendezvénytér területe kibővült, amelyet új támfalrendszer támaszt meg az erdő felől.

Az új főépületet és az új főlelátót a célegyenes elején és végén egy-egy alagút köti össze, a szervezők és a sportolók, illetve a vendégforgalom biztosítására a két terület között.

Csak érdekességképpen: a Magyar Nagydíj az elmúlt öt évben telt ház előtt zajlott – a vasárnapi versenynapon kitehették a pályára a „megtelt” táblát. Számszerűen ez azt jelenti, hogy 2025-ben 96 ezer látogató érkezett Budapestre a Formula–1 Magyar Nagydíj alkalmából, ami 17 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, miközben a belföldi turisták száma 14 ezerre emelkedett.

A jegyértékesítés az idei évben is remekül halad: vasárnapra minden jegy elkelt a Magyar Nagydíjra, amelyre július 24-26-án kerül sor, de péntekre és szombatra még kaphatók jegyek.