A MOB és a főváros is elkötelezett az olimpiarendezés mellett

Gyulay Zsolt beszámolójával kezdődött a közgyűlés, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Milánó/Cortinában megrendezett téli olimpiát értékelte először és a lehetőségekhez képest jónak ítélte meg a 16 tagú magyar csapat szereplését. Kiemelte, hogy a helyszínen – ahogy egy európai olimpián megszokott – fantasztikus volt hangulat, csak a nagy távolságok tették erőpróbára a sportolókat és a MOB munkatársait. Az olasz szervezés meglehetősen érdekesre sikerült, de erre az előzetes elvárások alkalmával számítani lehetett. Nagyon fontos, hogy a MOB munkatársa ismét részt vehettek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett observer programban, amelynek köszönhetően a helyi szervezők megosztották a tapasztalataikat a rendezés kapcsán azoknak az országoknak a képviselőivel, akik a jövőben esetleg a játékok megrendezésére kandidálnak.

Gyulay Zsolt kiemelte, félúton vagyunk Párizstól a következő, 2028-as nyári olimpia helyszíne, Los Angeles felé, a legfontosabb most a folytonosság és kiegyensúlyozottság. A MOB vezetői a jövő héten elkezdik a konzultációkat a sportági szakszövetségek vezetőivel, akik megkapták a kérdőíveket és folyamatos a kapcsolattartás, hogy sportolóink a lehető legjobb körülmények között készülhessenek Los Angelesre.

Az Európai Olimpia Bizottság júniusban három napos közgyűlést tart Budapesten, amely azért is fontos sportdiplomáciai esemény, mert Kirsty Coventry, a NOB tavaly megválasztott elnöke először látogat ilyen minőségében hazánkba, és találkozik a Magyar Olimpiai Bizottság vezetőivel, Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével, illetve kormányzat vezetőivel is.

A MOB elnöke megerősítette, a szervezet biztos lábakon áll, a szponzori szerződésekben foglalt pénzek befolytak, az elmúlt évek gazdálkodásának köszönhetően jelentős tartalékok is rendelkezésre állnak, és új partnereket is sikerül megnyerni a magyar sport ügyének.

A MOB elnöke kiemelte: a bizottság az elmúlt 130 évben mindig szilárdan állt a lábán, az aktuális kormányokkal kiváló kapcsolatot, partnerséget ápolt, a legfontosabb célnak mindig az bizonyult, hogy a magyar sportolók a lehető legnagyobb számban eljussanak az olimpiára és minél több multisport eseményt sikerüljön megrendezni hazánkban.

„1989 óta vagyok ennek a szervezetnek a tagja – mondta Gyulay Zsolt. – Mindig összetartó, jó közösség tagja lehettem, és most talán most még fontosabb, hogy elmondjuk a véleményünket. Nagyon örültem, hogy pénteken felhívott Pósfai Gábor belügyminiszter úr, akit meghívtam a közgyűlésre, de sűrű programja miatt nem tudott még részt venni, megegyeztünk, hogy a jövő héten folytatjuk a konzultációt. Szükség van az összetartásra, az egységre, mi vagyunk a tagság, a sport múltja, jelene és jövője is.”

A közgyűlésen részt vett Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is, aki beszédében hangsúlyozta, az az álma, hogy a főváros nyári olimpiának adjon helyszínt. Kijelentette, további stadionok építésére nincs szükség, ellenben olyan beruházások párosulhatnak a játékok megrendezéséhez, amelyekre egyébként is égetően szükség van: az elővárosi közlekedés, a HÉV-fejlesztése, a repülőtér gyors elérhetősége, közterületek zöldítése, a Duna tisztaságának elősegítése. Budapestnek szüksége van a diákvárosra, sok kollégiumi férőhelyre és csodálatos lenne, ha az néhány hétre olimpiai faluként működhetne.

„Egész Magyarország fantasztikus sikere lenne, ha a következő európai játékokat sikerülne Budapesten rendezni – jelentette ki Karácsony Gergely. – A nálam okosabb emberek szerint ez lehetséges is. Ez az ország rengeteg pofont kapott a történelem során a világtól, az elmúlt hónapokban, sőt napokban is osztogattunk egymásnak pofonból eleget, kell, hogy legyenek olyan közös ügyeink, amelyek végre összekötnek minket. Hatékonyan dolgozunk a Magyar Olimpiai Bizottsággal a projekten, de a legfontosabb, hogy ehhez kormányzati támogatás, partnerség is párosuljon és társadalmi párbeszéd legyen. A fenttarhatósági elveknek meg kell felelni, nem az olimpiára kell szabni a várost, hanem fordítva.”

Fábián László, a MOB főtitkára beszámolt a közelgő, őszi dakari ifjúsági olimpia előkészületeiről, ahogy beszélt Los Angelesről is, ahol már többször jártak a bizottság munkatársai, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy a magyar sportolók a lehető legjobb körülmények között tudjanak versenyezni, felkészülni, pihenni a két év múlva rendezendő játékok alatt.

A MOB tiszteletbeli tagjává választották Altorjai Sándort, a Magyar Torna-szövetség főtitkárát. Életmű-díjat vehetett hát Patakfalvy Miklós, a magyar tekvandó ikonikus alakja.

MOB Érdeméremben részesült Hargitay András olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, korábbi szövetségi kapitány, az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes súlyemelőnk, Nagy Róbert, illetve Téglásy György, a sportkórház vezető főorvosa, aki számtalan sportág képviselőit segített odaadással, szakértelemmel.

A Magyar Olimpiai Bizottság Médiadíját a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió munkatársa, Bera Emese vehette át.

