Öttusa: Koleszár Mihály továbbra is megmutatná, érdemes vele számolni

Harmadszor állhatott pódiumra Koleszár Mihály világkupaversenyen pályafutása során. A Csepel SC 24 éves öttusázója az elmúlt idényben Kairóban és Budapesten második lett, ezúttal bronzérmet szerzett az egyiptomi fővárosban. A tavaly egyéniben Európa-bajnoki ezüstérmes, csapatban, valamint Guzi Blankával vegyes váltóban kontinensbajnok versenyzőt állítása szerint már az is elégedettséggel töltötte el, hogy igen erős mezőnyben viszonylag könnyedén jutott be a vasárnapi döntőbe, majd harmadikként végzett.

„Nagyszerű visszajelzése annak, hogy jól alakult a felkészülésem. Látjuk a szakmai stábbal, mely területeken lehet még fejlődnöm, ám igazán szép eredményt értem el úgy, hogy bár felkészülten érkeztem, még nem a csúcsformámban. Ráadásul a tavalyi világbajnok és vb-ezüstérmes mögött célba érve” – utalt Koleszár Mihály a versenyt megnyerő egyiptomi Mutaz Mohamedre és a második francia Mathis Rochat-ra.

A márciusi országos bajnokságon egymás utáni harmadik aranyérmét megszerző Koleszár a kombinált számmal volt leginkább megelégedve, de kiemelte: a legtöbb örömmel az tölti el, hogy mostanra nemcsak egy-egy alkalommal ér el kiugró eredményt, hanem versenyről versenyre sikerül jó teljesítményt nyújtania

„Időeredményeket alapvetően nem érdemes összehasonlítani, hiszen idén már öt lövészettel rendezik meg a laser runt a négy helyett, mindenesetre az, hogy az öt sorozatot negyven másodpercen belül teljesítettem, kimagaslónak számít, korábban az öttusázók a négy sorozatnál örültek ennek az időnek. A futásomra fektettük a legnagyobb hangsúlyt a télen, és tapasztalom is, hogy sokkal erősebb vagyok benne, mint korábban. Jól gyorsítottam ki még a csúszós, homokos talajon is, amikor a sokadik körben már kipörgettük a földet magunk alól. A legfontosabb viszont, hogy egyenletesen magas szintet hoztam a teljes hét során, sőt, versenyről versenyre sikerül megmutatnom, hogy érdemes velem számolni – szerencsére ezt az utat már tavaly elkezdtük, és továbbra is ez a célom. Remélem, idén sikerül erre ráerősíteni, de leginkább a jövő és az azt követő év számít. Addigra szeretnék a lehető legstabilabb öttusázóvá válni.”

A kairói viadalt követően Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője kiemelte Koleszár tudatosságát, hogy jól osztja be az erejét a verseny közben.

„Belülről nehezebb objektíven megítélnem, mennyire megy ez, mindenesetre örülök, hogy János így látja, már az ob után is ez volt a visszajelzése. Jó látni, hogy a környezetemnek is átjön, hogy gondolkozom verseny közben. Az öttusa fizikailag kiemelkedően megterhelő sportág, de a mentális rész is fontos szerepet játszik, és nem lehet mindig eldurrogtatni a puskaport, nagy előny, ha valaki érzi, mikor mennyire kell kihajtania magát.”

A következő, pazardzsiki vk-fordulót május 13. és 17. között rendezik meg, Koleszár Mihály kérdésünkre azt mondta, hamarosan tisztábban lát az indulását tekintve.