Öttusa-vk: Tárkányi Zsombor 17. lett Bulgáriában, izgalmas záró számban dél-koreai siker

A férfiak döntőjével zárult vasárnap délután a pazardzsiki öttusa-világkupaverseny – a legjobb 18 versenyző közé egy magyar, Tárkányi Zsombor jutott be. A Volán Fehérvár 23 esztendős tehetsége második évét kezdte meg 2026-ban a felnőttek között, az idei első, áprilisi kairói vk-viadalt követően egymás után másodszor jutott be a fináléba.

Tárkányi a pénteki elődöntős körvívás (14–21) alapján a 16. kiemelést kapta meg a döntőben – a táblavívásban a 16 közé jutásért simán, 4:1-re felülmúlta a török Kivanc Tasyarant (11–24, 17.), ám a következő asszóban az egyiptomi Mohamed el-Askar (24–10, 1.) 5:3-mal volt jobb nála. Az akadálypályát Tárkányi 27.95 másodperc alatt (13.), hibátlanul teljesítette – el-Askar pedig megdöntötte az elődöntőben futott világrekordját, az új csúcs 18.33 másodperc az öttusa akadályversenyében. Az egyéniben világbajnoki bronzérmes, kétszeres vk-döntő-nyertes, Ázsia-bajnok dél-koreai Dzsun Vung Te, akinek ez volt a visszatérő versenye a párizsi olimpia óta, bukott az akadálypályán, és a számot ugyan teljesítette, a versenyt ezután nem folytatta.

A 100 méteres gyorsúszásban Tárkányi új egyéni csúcsot úszva 58.85 (11.) alatt teljesítette a távot, és három számot követően a 15. helyen állt. A kombinált számban a francia Mathis Rochat indulhatott az élről, egy másodperccel el-Askar és a kínai Ma Jüang előtt. Rochat döntős volt a táblavívásban, amelyben Ma Jüang verte meg – érdekes módon a kínai úgy nyerte meg a számot, hogy öt asszót kellett hoznia, 15.-ként rangsorolva a 16 közé jutásért is vívnia kellett. Rochat harmadik, Ma negyedik volt az akadálypályán, mindketten 22 másodpercen belüli idővel.

Az első vk-aranyára hajtó El-Askar az első lövészet után élre állt, mögötte négyen is viszonylag közelről követték őt, de összességében az egyiptomi magabiztosan vezetett. A negyedik sorozatot egyenesen ötből öt találattal lőtte le, az utolsóban viszont 25 másodpercre beragadt, ekkor az ötödikként startoló dél-koreai Szo Csang Van (aki három kör után már második volt) átvette a vezetést, El-Askar pedig visszaesett harmadiknak. Szo Csang Vant innentől már nem lehetett megverni – a dél-koreai 2024-ben Ankarában megnyerte a világkupadöntőt, ezúttal világkupa-fordulót nyert meg. Másodiknak a cseh Matej Lukes szenzációs versenyzéssel futott fel – az akadálypályán a billenő létráknál esett egyet, és ismételnie kellett, mindössze tizedikként indult a záró számban, de remekül kombizott, és az utolsó körben óriási sprinttel tört előre. Fél körrel a vége előtt El-Askart előzve kissé összeakadt a lábuk, az egyiptomi elesett és végül csak ötödik lett – Lukes a verseny utáni nyilatkozatában versenybalesetről beszélve kért elnézést versenytársától. Harmadiknak a Kairóban ezüstérmes, junior-világbajnok Rochat futott be, Ma negyedik lett. Tárkányi Zsombor a 17. helyen ért be a célba.

Folytatás Budapesten – júniusban hazánkba „költözik” a sportág, ugyanis a vk-idény harmadik fordulója (június 9–13.) után két héttel a vk-döntőt (június 26–28.) is a magyar fővárosban rendezik meg.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK

FÉRFIAK, DÖNTŐ

1. Szo Csang Van (dél-koreai) 1595 pont

2. Matej Lukes (cseh) 1594

3. Mathis Rochat (francia) 1592

…17. Tárkányi Zsombor 1518

Korábban

NŐK, DÖNTŐ

1. Ilke Özyüksel (török) 1459 pont

2. Guzi Blanka 1451

3. Gana el-Gindi (egyiptomi) 1446

…15. Bauer Blanka 1401