Gyász: elhunyt Marosi József olimpiai ezüstérmes vívó
Kilencvenegy éves korában szombaton elhunyt Marosi József olimpiai ezüstérmes, világbajnok vívó – tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB).
A MOB honlapja emlékeztetett rá, hogy az 1934. október 16-án született sportember az 1956-os melbourne-i ötkarikás játékokon a párbajtőrcsapat tagjaként ezüstöt, a tőrcsapattal bronzérmet szerzett. Marosi aztán 1959-ben párbajtőrben Budapesten nyert vb-aranyat a csapattal.
Testvére, Marosi Paula a tőrcsapat tagjaként 1964-ben Tokióban olimpiai aranyérmes volt, majd 1968-ban Mexikóban ezüstérmesként zárt.
Marosi Józsefet a Magyar Olimpiai Bizottság saját halottjának tekinti.
