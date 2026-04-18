Battai arany-, Szűcs bronzérmes az athéni vk-viadalon

2026.04.18. 17:56
Battai Sugár Katinka szenzációs formában vívott az athéni viadalon (Fotó: Magyar Vívószövetség/Facebook)
vívás női kard női kard Vk Battai Sugár Katinka
Remek napot zártak Athénban női kardozóink: igaz, hogy a pénteki selejtezőből a tizenegy indulóból csak ketten kvalifikáltak magukat a 64 közé, vagyis oda, ahová kiemeltként Battai Sugár eleve helyet kapott, ám ez a három magyar nagyszerűen vívott Görögországban.

Igen, Spiesz Anna is, aki a 16 között búcsúzott, Szűcs Luca és Battai Sugár pedig még ennél is jobban.

Szűcs amúgy rögtön azzal nyitott, hogy elbúcsúztatta a világranglista harmadik helyén álló bolgár Yoana Ilievát (15:9), de utána is szépen gyűjtötte a skalpokat, akárcsak Battai Sugár, be is jutott mindkét magyar a négy közé, s bár az éremszerzés, a dupla érem ekkor már valósággá vált, a két barátnő elődöntős csatájának nem annyira örültünk…

Nyilván ők sem, ezúttal a 15-ös asszó végén Battai kicsit boldogabb lehetett (15:10-re nyert), így Szűcs Lucáé lett az egyik bronz, Dávid László tanítványára pedig várt a regnáló egyéni világbajnok, az orosz Jana Jegorjan.

A szenzációs napot kifogó Battain ő sem tudott kifogni, a debreceniek klasszisa „lemosta” Jegorjant (15:9), és megnyerte az athéni vk-viadalt.

A férfi kardozók padovai vk-viadal mind a négy magyar (így Szilágyi Áron és Rabb Krisztián is) búcsúzott a 64 között, a tőrözők kairói világkupaversenyén Dósa Dániel jutott a legmesszebb, a nyolcaddöntőig. 

Egyéb egyéni
2 órája

Vívó vk: a tőröző Dósa Dániel 12. lett Kairóban

Az elmúlt évben egyéniben is vb-bronzérmes Szemes Gergő, valamint Rubin Mattia az első fordulóban vereséget szenvedett.

 

 

