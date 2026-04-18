Vívó vk: a tőröző Dósa Dániel 12. lett Kairóban

2026.04.18. 15:58
Fotó: Kovács Péter
vívás vívó vk férfi tőr
Dósa Dániel a 12. helyen végzett a tőrözők kairói világkupa-versenyén.

A tavaly vb-bronzérmes magyar csapat tagja a francia Wallerand Roger-t 15–9-re, az amerikai Miles Chamley-Watsont 15–13-ra győzte le, majd az ugyancsak amerikai Alexander Massialastól 15–8-ra kapott ki szombaton – a viadal eredményközlője szerint.

Az elmúlt évben egyéniben is vb-bronzérmes Szemes Gergő, valamint Rubin Mattia az első fordulóban vereséget szenvedett.

A nőknél szintén három magyar szerepelt a legjobb 64 között, ahol Kondricz Kata és Lupkovics Dóra egy-egy mérkőzést nyert, Pásztor Flóra viszont az első körben búcsúzott.

Vasárnap mindkét nem számára csapatverseny következik.

