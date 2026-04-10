Asztalitenisz: András Csaba egyesben negyed-, párosban elődöntős Törökországban

A WTT honlapja alapján a magyar pingpongos és horvát játékostársa a második helyen kiemelt indiai Sznehit Szuravadzsula, Harmit Deszai kettőssel csapott össze a péntek délelőtti negyeddöntőben és négy szettben nyert. Az ázsiai rivális csak a második játszmában volt jobb, egyébként Andrásék irányították a találkozót.

A legjobb négy között – magyar idő szerint 16.05-től – japán páros lesz az ellenfél.

András egyesben bejutott a legjobb nyolc közé, miután a dél-koreai Kvon Hjukkal csapott össze a nyolcaddöntőben és három sima játszmában nyert.

A folytatásban – magyar idő szerint 17.50-től – az első helyen kiemelt angol Tom Jarvis (69.) és a selejtezőből főtáblára jutott görög Jannisz Szguropulosz (402.) párharcának továbbjutója vár rá.

ASZTALITENISZ

WTT FEEDER, KAPPADÓKIA–NEVSEHIR

Férfi egyes, nyolcaddöntő

András Csaba (5.)–Kvon Hjuk (dél-koreai) 3:0 (7, 8, 6)

Férfi páros, negyeddöntő

András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Sznehit Szuravadzsula, Harmit Deszai (indiaiak, 2.) 3:1 (8, –6, 7, 7)