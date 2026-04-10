Asztalitenisz: András Csaba egyesben negyed-, párosban elődöntős Törökországban

2026.04.10. 13:20
null
Ivor Ban (balra) és András Csaba újabb fordulót vett sikerrel (Fotó: ETTU, archív)
WTT asztalitenisz András Csaba
András Csaba és a horvát Ivor Ban duója bejutott az elődöntőbe férfi párosban az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 30 ezer dollár összdíjazású, Feeder besorolású versenyén, a törökországi Nevsehirben. A magyar versenyző egyesben már az elődöntőre készülhet.

A WTT honlapja alapján a magyar pingpongos és horvát játékostársa a második helyen kiemelt indiai Sznehit Szuravadzsula, Harmit Deszai kettőssel csapott össze a péntek délelőtti negyeddöntőben és négy szettben nyert. Az ázsiai rivális csak a második játszmában volt jobb, egyébként Andrásék irányították a találkozót.

A legjobb négy között – magyar idő szerint 16.05-től – japán páros lesz az ellenfél.

András egyesben bejutott a legjobb nyolc közé, miután a dél-koreai Kvon Hjukkal csapott össze a nyolcaddöntőben és három sima játszmában nyert.

A folytatásban – magyar idő szerint 17.50-től – az első helyen kiemelt angol Tom Jarvis (69.) és a selejtezőből főtáblára jutott görög Jannisz Szguropulosz (402.) párharcának továbbjutója vár rá.

ASZTALITENISZ
WTT FEEDER, KAPPADÓKIA–NEVSEHIR
Férfi egyes, nyolcaddöntő
András Csaba (5.)–Kvon Hjuk (dél-koreai) 3:0 (7, 8, 6)
Férfi páros, negyeddöntő
András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Sznehit Szuravadzsula, Harmit Deszai (indiaiak, 2.) 3:1 (8, –6, 7, 7)

 

Legfrissebb hírek

Asztalitenisz WTT: András Csaba férfi párosban is továbbjutott

Egyéb egyéni
19 órája

Asztalitenisz WTT: András továbbjutott, Szántosi kiesett az első fordulóban

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:23

Asztalitenisz WTT: Szántosi Dávid főtáblára jutott a selejtezőből Törökországban

Egyéb egyéni
2026.04.08. 13:37

András Csaba a top 100-ban a világranglistán

Egyéb egyéni
2026.03.24. 09:39

Asztalitenisz: Szudi Ádám ötödször, Nagy Judit először magyar bajnok egyesben

Egyéb egyéni
2026.03.22. 19:51

Szudi Ádám és Nagy Judit is három számban elődöntős az asztalitenisz ob-n

Egyéb egyéni
2026.03.21. 21:51

A favoritok még versenyben vannak az érmekért az asztalitenisz ob-n

Egyéb egyéni
2026.03.20. 21:02

Asztalitenisz WTT: András Csaba 19 helyet javított a világranglistán

Egyéb egyéni
2026.03.17. 10:45
Ezek is érdekelhetik