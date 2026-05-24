Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: a férfiaknál a PTE PEAC, a nőknél a Budaörsi SC szerezte meg a bajnoki címet

SZ. M.SZ. M.
2026.05.24. 19:35
null
Közös képen a 2025–2026-os kiírás női és férfi bajnokcsapata (Fotó: MOATSZ)
Címkék
Budaörsi SC Extraliga PTE PEAC asztalitenisz
Az Extraliga döntőjében a férfiaknál a címvédő PTE PEAC szerezte meg a bajnoki címet, a nőknél pedig egy év kihagyás után ismét a Budaörsi SC vitte el a bajnoki trófeát.

Az első osztályú csapatbajnokság, az Extraliga vasárnapi fináléjában a férfiaknál a címvédő PTE PEAC kihívója a története során először döntőbe jutó – sőt először dobogóra álló – Mosonmagyaróvári ASE volt. Az esélyek egyértelműen a vendéglátó pécsiek mellett szóltak, talán akkor lehetett volna valamivel izgalmasabb a finálé, ha a mosonmagyaróvári Ecseki Nándor, Varga Botond páros az elején megszerzi a vezetést, de miután a Pető Zsolt, Szántosi Dávid kettős simán nyert, az izgalmas csatára kevés sansz maradt. Pláne, hogy Pető a folytatásban is magabiztos volt, Szántosi az Ecseki elleni rangadót, ha nem is könnyen, de megnyerte, Molnár Dávid pedig Németh Pétert intézte el három szettben. Nem történt tehát meglepetés, az alapszakaszt megnyerő PTE PEAC csapata a négyes döntőben sem talált legyőzőre, s fennállása során hetedszer lett magyar bajnok.

A nőknél sorozatban hetedszer volt ugyanaz a párosítás a döntőben: tavaly a Budapesti Erdért győzött, azt megelőzően egymás után ötször a Budaörsi SC. A két kiemelkedő honi csapat csatája az alapszakaszban váltakozó sikerrel zárult, ősszel az Erdért, tavasszal a Budaörs nyert – érdekesség, hogy mind a kétszer a vendégként asztalhoz álló együttes sikerét hozta a párharc. Most viszont semleges helyszínen, Pécsen találkozott a két együttes, s a budaörsiek a kiváló formában játszó, a páros mellett két egyes meccsét is megnyerő Madarász Dóra vezérletével 4:1-re felülmúlták a címvédőt, így egy év kihagyás után ismét elfoglalták a trónt összességében pedig történetük kilencedik bajnoki címét gyűjtötték be.

ASZTALITENISZ 
EXTRALIGA NÉGYES DÖNTŐ, PÉCS
FÉRFIAK
DÖNTŐ
PTE PEAC Kalo-Méh–Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer 4:0
Pető Zsolt, Szántosi Dávid–Ecseki Nándor, Varga Botond 3:0 (9 11, 8), Szántosi–Ecseki 3:2 (–6, 10, 6, –9, 7), Molnár Dávid–Németh Péter 3:0 (8, 6, 11), Pető–Varga 3:0 (9, 1, 9)

A 3. HELYÉRT
Szerva ASE–Celldömölki VSE Vulkán Fürdő 4:3
Gy: Marko Petkov 2, Kizakisz Nikolaosz, a Kovács Sebestyén, Petkov páros, ill. Jakab János 2, Wei Chen Yu
Bajnok: PTE PEAC Kalo-Méh (Molnár Dávid, Pető Zsolt, Szántosi Dávid. Edző: Orosz Gábor, Szuhanyik József, Varga László), 2. Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer, 3. Szerva ASE, 4. Celldömölki VSE Vulkán-Fürdő

NŐK
DÖNTŐ
Budaörsi SC–Budapesti Erdért SE 4:1
Madarász Dóra, Imre Leila–Nagyváradi Mercédesz, Aneta Maksuti 3:0 (6, 9, 10), Imre–Póta Georgina 3:1 (11, 5, –7, 5), Madarász–Maksuti 3:2 (–6, 10, –11, 8, 10), Dohoczki Nóra–Barcsai Sophie 2:3 (5, –7, –8, 7, –5), Madarász–Nagyváradi 3:1 (–6, 7, 8, 2)

A 3. HELYÉRT
PTE PEAC Kalo-Méh–Kiskunmajsai AC 4:3
Gy: Dari Helga, Nagy Rebeka, Nagy Judit, a Nagy J., Nagy R. pár, ill. Volentics Anna 2, Tóth Kata
Bajnok: Budaörsi SC (Bezeg Réka, Dohoczki Nóra, Imre Leila, Madarász Dóra, Molnár Kendra, Szosznyák Emma. Edző: Ackermann Erika, Bachmann Péter), 2. Budapesti Erdért SE, 3. PTE PEAC Kalo-Méh, 4. Kiskunmajsai AC

 

Budaörsi SC Extraliga PTE PEAC asztalitenisz
Legfrissebb hírek

Az asztalitenisz Extraligában mindkét címvédő bejutott a döntőbe

Egyéb egyéni
Tegnap, 19:22

Póta Georgina: A pingpong újra menő lehet, mint régen

Egyéb egyéni
2026.05.21. 14:45

Bátorfi Zoltán: Az ázsiai munkabírás Európából nézve felfoghatatlan

Egyéb egyéni
2026.05.13. 17:22

Asztalitenisz-vb: Kína szokás szerint mindent vitt

Egyéb egyéni
2026.05.10. 22:20

Asztaltenisz-vb: Szőcs Bernadette a román válogatottal egy lépésre van az éremtől

Egyéb egyéni
2026.05.07. 00:31

Asztalitenisz-vb: egyelőre még távol vagyunk az elittől

Egyéb egyéni
2026.05.06. 21:16

Asztalitenisz-vb: férficsapatunk nem tudta megszorongatni az aranyesélyes svédeket

Egyéb egyéni
2026.05.05. 21:29

Asztalitenisz-vb: férficsapatunk Svédország ellen kezd a főtáblán

Egyéb csapat
2026.05.03. 22:21
Ezek is érdekelhetik