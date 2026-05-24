Asztalitenisz: a férfiaknál a PTE PEAC, a nőknél a Budaörsi SC szerezte meg a bajnoki címet

Az első osztályú csapatbajnokság, az Extraliga vasárnapi fináléjában a férfiaknál a címvédő PTE PEAC kihívója a története során először döntőbe jutó – sőt először dobogóra álló – Mosonmagyaróvári ASE volt. Az esélyek egyértelműen a vendéglátó pécsiek mellett szóltak, talán akkor lehetett volna valamivel izgalmasabb a finálé, ha a mosonmagyaróvári Ecseki Nándor, Varga Botond páros az elején megszerzi a vezetést, de miután a Pető Zsolt, Szántosi Dávid kettős simán nyert, az izgalmas csatára kevés sansz maradt. Pláne, hogy Pető a folytatásban is magabiztos volt, Szántosi az Ecseki elleni rangadót, ha nem is könnyen, de megnyerte, Molnár Dávid pedig Németh Pétert intézte el három szettben. Nem történt tehát meglepetés, az alapszakaszt megnyerő PTE PEAC csapata a négyes döntőben sem talált legyőzőre, s fennállása során hetedszer lett magyar bajnok.

A nőknél sorozatban hetedszer volt ugyanaz a párosítás a döntőben: tavaly a Budapesti Erdért győzött, azt megelőzően egymás után ötször a Budaörsi SC. A két kiemelkedő honi csapat csatája az alapszakaszban váltakozó sikerrel zárult, ősszel az Erdért, tavasszal a Budaörs nyert – érdekesség, hogy mind a kétszer a vendégként asztalhoz álló együttes sikerét hozta a párharc. Most viszont semleges helyszínen, Pécsen találkozott a két együttes, s a budaörsiek a kiváló formában játszó, a páros mellett két egyes meccsét is megnyerő Madarász Dóra vezérletével 4:1-re felülmúlták a címvédőt, így egy év kihagyás után ismét elfoglalták a trónt összességében pedig történetük kilencedik bajnoki címét gyűjtötték be.

ASZTALITENISZ

EXTRALIGA NÉGYES DÖNTŐ, PÉCS

FÉRFIAK

DÖNTŐ

PTE PEAC Kalo-Méh–Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer 4:0

Pető Zsolt, Szántosi Dávid–Ecseki Nándor, Varga Botond 3:0 (9 11, 8), Szántosi–Ecseki 3:2 (–6, 10, 6, –9, 7), Molnár Dávid–Németh Péter 3:0 (8, 6, 11), Pető–Varga 3:0 (9, 1, 9)

A 3. HELYÉRT

Szerva ASE–Celldömölki VSE Vulkán Fürdő 4:3

Gy: Marko Petkov 2, Kizakisz Nikolaosz, a Kovács Sebestyén, Petkov páros, ill. Jakab János 2, Wei Chen Yu

Bajnok: PTE PEAC Kalo-Méh (Molnár Dávid, Pető Zsolt, Szántosi Dávid. Edző: Orosz Gábor, Szuhanyik József, Varga László), 2. Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer, 3. Szerva ASE, 4. Celldömölki VSE Vulkán-Fürdő

NŐK

DÖNTŐ

Budaörsi SC–Budapesti Erdért SE 4:1

Madarász Dóra, Imre Leila–Nagyváradi Mercédesz, Aneta Maksuti 3:0 (6, 9, 10), Imre–Póta Georgina 3:1 (11, 5, –7, 5), Madarász–Maksuti 3:2 (–6, 10, –11, 8, 10), Dohoczki Nóra–Barcsai Sophie 2:3 (5, –7, –8, 7, –5), Madarász–Nagyváradi 3:1 (–6, 7, 8, 2)

A 3. HELYÉRT

PTE PEAC Kalo-Méh–Kiskunmajsai AC 4:3

Gy: Dari Helga, Nagy Rebeka, Nagy Judit, a Nagy J., Nagy R. pár, ill. Volentics Anna 2, Tóth Kata

Bajnok: Budaörsi SC (Bezeg Réka, Dohoczki Nóra, Imre Leila, Madarász Dóra, Molnár Kendra, Szosznyák Emma. Edző: Ackermann Erika, Bachmann Péter), 2. Budapesti Erdért SE, 3. PTE PEAC Kalo-Méh, 4. Kiskunmajsai AC