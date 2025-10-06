Nemzeti Sportrádió

Ketrecharcos gála a lesz a Fehér Ház kertjében Trump nyolcvanadik születésnapján

2025.10.06. 19:01
Kayla Harrison és Donald Trump egy UFC-gálán (Fotó: Getty Images)
A ketrecharc nagy rajongója, Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapján, 2026. június 14-én MMA-gálát rendez a Fehér Ház területén a világ legnépszerűbb szervezete, a UFC.

A már korábban is szóba került ketrecharcos gála hírét személyesen az amerikai elnök jelentette be a hétvégén. Trump július elején jelezte először, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként jövőre UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban.

Az Egyesült Államok mindenkori elnökének hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében várhatóan 20-25 ezer néző lehet a helyszínen.

Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.

 

