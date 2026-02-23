Vívás: ötödik a kadét fiú tőrcsapat az Eb-n

Hétfőn a csapatversenyek második napjával zárult a fiatalabb korosztály szereplése a grúz fővárosban, Tbilisziben zajló kadét és junior vívó Európa-bajnokságon.

A magyar egységek nem jutottak elődöntőbe, a legjobban a fiú tőrcsapat szerepelt, amely

Bánhidi Balázs, Glatt Ádám, Lackó Máté, Szögi-Nagy Tamás felállásban az ötödik lett.

A kardozó fiúk (Fodor Bendegúz, Godó Vilmos, Horváth Hunor, Radácsi Patrik) és a párbajtőröző lányok (Horváth Lotti, Laskawy Lili, Süveg Erzsébet, Takács Laura) egyaránt a kilencedik helyen zártak.

Kadét és junior Európa-bajnokság, Tbiliszi

Kadétok

Leány párbajtőrcsapat, 26 induló

Nyolcaddöntő: Magyarország–Ausztria 40:45 (Horváth +2, Laskawy -1. Takács -6).

A 9-16. helyért: Magyarország–Görögország 44:34 (Horváth +8, Takács +6, Laskawy -4).

A 9-12. helyért: Magyarország–Törökország 45:31 (Horváth +8, Takács +4, Laskawy +3, Süveg -1).

A 9. helyért: Magyarország–Csehország 45:37 (Horváth +8, Süveg +2, Takács -2).

Végeredmény: 1. , 2. , 3. Franciaország, …9. Magyarország (Horváth Lotti, Laskawy Lili, Süveg Erzsébet, Takács Laura).

Fiú tőrcsapat, 19 induló

Nyolcaddöntő: Magyarország–Csehország 45:42 (Lackó +10, Szögi-Nagy +1, Bánhidi -2, Glatt -5).

Negyeddöntő: Magyarország–Németország 41:45 (Lackó +7, Glatt +3, Bánhidi -4, Szögi-Nagy -10).

Az 5-8. helyért: Magyarország–Nagy-Britannia 45:34 (Lackó +9, Bánhidi +2, Glatt 0).

Az 5. helyért: Magyarország–Spanyolország 45:39 (Lackó +5, Glatt +2, Bánhidi -1).

Végeredmény: 1. , 2. , 3. Lengyelország, …5. Magyarország (Bánhidi Balázs, Glatt Ádám, Lackó Máté, Szögi-Nagy Tamás).

Fiú kardcsapat, 17 induló

Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 37:45 (Fodor -1, Radácsi -3, Godó -4).

A 9-16. helyért: Magyarország–Csehország 45:21 (Fodor +8, Radácsi +7, Godó +5, Horváth +4).

A 9-12. helyért: Magyarország–Nagy-Britannia 45:28 (Godó +8, Fodor +6, Radácsi +2).

A 9. helyért: Magyarország–Georgia (Grúzia) 45:44 (Fodor +11, Horváth -2, Radácsi -8).

Végeredmény: 1. , 2. , 3. Görögország, …9. Magyarország (Fodor Bendegúz, Godó Vilmos, Horváth Hunor, Radácsi Patrik)

Eredményjegyzék forrása: hunfencing.hu

(Kiemelt képünkön: a fiú tőrcsapat Fotó: Bizzi Team)