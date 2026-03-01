Vívás: Komjáthy Boglárka elbírta az esélyesség terhét a kadét Eb-n

A kadét kardozók országos bajnokságának megnyerésével hangolt a pénteken véget ért, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságra a 15 éves Komjáthy Boglárka, aki jó formában várhatta a kontinensviadalt, ugyanis az idényben több nagyszerű eredményt is felmutatott. Azok közül is kiemelkedett a Taskentben rendezett junior-világkupaversenyen, tehát az idősebbek között megszerzett bronzérme.

Riba Ferenc a korosztályban eslőéves tanítványa a kadét Eb-n is nagyszerűen teljesített. A döntőig többek között a nagy esélyes olasz Moccit legyőzve jutott el, a fináléban pedig az ukrán Velicskót múlta felül 15:13-ra, így

megérdemelt aranyérmet szerzett.

Végig minden összejött, minden úgy alakult, ahogy elterveztem. Élvezni tudtam a vívást, nem izgultam, nem voltak jelentősebb hullámvölgyek, és nem is fáradtam el a végére.

Az olasz Moccit még sosem tudtam legyőzni tizenöt tusban, az aranyérem után talán ennek örülök a legjobban” – nyilatkozta diadalát követően a Vasas ígérete, aki tavaly serdülőként már ott volt egyéniben a kadét Eb-dobogó harmadik fokán.

És bizony, miután legutóbb Antalyában fialabbként is érmet nyert, ezúttal azt a terhet is el kellett viselnie, hogy már elvárják tőle az újabb jó szereplést.

„Kihívás elé állítja a sportolót, ha elvárják tőle a jó eredményt, még én is próbálom megszokni ezt a helyzetet. A tavalyi Eb-bronzéremmel valóban magasra tettem a lécet, és természetesen nem szeretnék már annál rosszabb eredménnyel zárni.

De igyekszek kizárni mindenféle külső nyomást, mert nem akarom, hogy hatása legyen a versenyeimre

– mondta Boglárka a verseny előtt, majd bizonyította, hogy a mentális felkészülését sem érheti panasz. Persze, aki leginkább tisztában van a reménység kvalitásaival, az a mestere.

Komjáthy Boglárka öröme az Eb-n Fotó: Bizzi Team

„Bogi istenadta tehetség, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen kislánnyal foglalkozhatok. Elképesztő, hogy mennyire vívóesze van, és ez olyan dolog, amellyel születni kell. A korához képest technikailag is nagyon felkészült versenyző, de azért tud a korosztályából ennyire kiemelkedni, mert mentálisan hihetetlenül erős. Élvezet nézni a vívását, a mozgását. Minél nagyobb a tét és a nyomás, annál jobban vív. Számára a vívásban a csillagos ég a határ” – jellemezte nemrégiben tanítványát Riba Ferenc.

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team)