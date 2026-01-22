NS-nyelvművelés: itt a kilenc magyar megfelelő az idegen kifejezésekre

Nemzeti Sportrádió

Véget ért a Nemzeti Sportrádió nyelvújító kezdeményezése. A Beszéljünk magyarul a sportban is! felhívásra számos ötlet érkezett az olvasóktól, hallgatóktól. A javaslatokat a közmédia anyanyelvápolásért is felelős szervezete, az Aczél Petra vezette Montágh Testület és több sportújságíró is véleményezte. A visszajelzések alapján kilenc idegen kifejezésre kínált magyar megfelelőt Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője a Hazafutás csütörtöki adásában.

A nyelvújító kezdeményezés célja, hogy a magyar sportnyelvben többször felbukkanó idegen szavakra helytálló magyar kifejezést találjon. A pályázatra beküldött javaslatok és az elbírálás alatt felvetődött további tanácsok nyomán a Nemzeti Sportrádió a következő példákat ajánlja az olvasóközönség és a sportújságírók figyelmébe.

alley-oop: zsákospassz
All Star: sztárválogatott
box to box: egészpályás
challenge: kisóvás
clean sheet: tiszta lap
laser run: futólövészet
major sport: alapsportág
money time: végjáték
World Series: világsorozat

A nyelvújító törekvésre november 13-ától, a magyar nyelv napjától várta a hallgatók és az olvasók ötleteit a Nemzeti Sportrádió. A beküldött felvetéseket első körben véleményezte Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Székely Dávid, az M4Sport csatornaigazgatója, L. Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, Novotny Zoltán és Deák-Horváth Péter, legendás rádiós riporterek. Történeti előzményként és szellemi mintaként szolgál a Nemzeti Sport 1931-ben indított, több mint tíz éven át futó sportnyelvmagyarító mozgalma. A Vadas Gyula főszerkesztő nevével fémjelzett időszakban – a sportlap időről időre meghirdetett pályázatai nyomán – mintegy ötven idegen kifejezés magyar megfelelője gyökeresedett meg, ilyenek például a dressz helyett javasolt mez, a trénert helyettesítő edző vagy a startot kiváltó rajt.

 

