NS-nyelvművelés: itt a kilenc magyar megfelelő az idegen kifejezésekre

A nyelvújító kezdeményezés célja, hogy a magyar sportnyelvben többször felbukkanó idegen szavakra helytálló magyar kifejezést találjon. A pályázatra beküldött javaslatok és az elbírálás alatt felvetődött további tanácsok nyomán a Nemzeti Sportrádió a következő példákat ajánlja az olvasóközönség és a sportújságírók figyelmébe.

alley-oop: zsákospassz

All Star: sztárválogatott

box to box: egészpályás

challenge: kisóvás

clean sheet: tiszta lap

laser run: futólövészet

major sport: alapsportág

money time: végjáték

World Series: világsorozat

A nyelvújító törekvésre november 13-ától, a magyar nyelv napjától várta a hallgatók és az olvasók ötleteit a Nemzeti Sportrádió. A beküldött felvetéseket első körben véleményezte Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Székely Dávid, az M4Sport csatornaigazgatója, L. Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, Novotny Zoltán és Deák-Horváth Péter, legendás rádiós riporterek. Történeti előzményként és szellemi mintaként szolgál a Nemzeti Sport 1931-ben indított, több mint tíz éven át futó sportnyelvmagyarító mozgalma. A Vadas Gyula főszerkesztő nevével fémjelzett időszakban – a sportlap időről időre meghirdetett pályázatai nyomán – mintegy ötven idegen kifejezés magyar megfelelője gyökeresedett meg, ilyenek például a dressz helyett javasolt mez, a trénert helyettesítő edző vagy a startot kiváltó rajt.