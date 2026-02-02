Schmidt Ádám: A sportnak meg kell maradnia kiemelt stratégiai ágazatként

Az új évben elindult a Sportinfó 2026 elnevezésű sportszakmai fórum, amelynek első, gyöngyösi állomása után Schmidt Ádám kifejtette: „A sport messze túlmutat a televíziós közvetítéseken, az írott sajtóban megjelenő tudósításokon”. Hozzátette, a múlt hét kedden kezdődött eseménysorozathoz hasonlóan szerdán Szolnokon és csütörtökön Debrecenben is a vármegyék sportegyesületeinek dolgozóit és a lehető legtöbb testnevelőtanárt várják szakmai beszélgetésre.

„Lehet, hogy a világról másként gondolkodunk, de a sport közös, túlmutat önmagán, és mindannyiunk érdeke, hogy április után ne kerüljön bizonytalan pályára” – jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországon a sport 2010 óta kiemelt stratégiai ágazat, amely az egészségügyre is hatással van, a célja többek között, hogy a fiatalokat kimozdítsa a számítógép mögül, ezáltal egészséges életszemléletet alakítson ki.

„A sport által a fiatalok jobban teljesíthetnek az iskolában, később jobban helyt állhatnak a munkahelyeken, hierarchiát, tiszteletet és megbecsülést tanulnak” – fejtette ki, majd kitért a januári férfi kézilabda Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatottra is.

„Remélhetőleg ez a tizedik helyezés a mélypont a sportágban. El vagyok keseredve, mert 1986 óta a férfi válogatott egyetlen érmet sem szerzett olimpián, világ- és Európa-bajnokságon” – mondta. Jelezte, a magyar sportdiplomácia szerepe a közeljövőben is nagyon fontos lesz, hogy olimpiai kvalifikációs tornát rendezhessen Magyarország, máskülönben a nyári játékok szűkített mezőnyébe nagyon nehezen verekedhetik be magukat a férfiak. A sportszakmai hátteret kiemelve párhuzamot vont a férfi kézilabda- és a férfi vízilabda-válogatott között.

„Minden labdás csapatsportágnak felajánlottunk egy újfajta kognitív edzésmódszert, amellyel gyorsul a játékosok reakcióideje, és a sporttudomány a sportegészségüggyel a legmagasabb szinten van jelen a mindennapi edzéseken. Követendő példa a vízilabdások, akik elfogadták ezt a struktúrát, de a kézilabdásoknál nem volt ennyire gördülékeny a szakmai kapcsolat” – fogalmazott. Közölte, a labdarúgásban jól vizsgázott a fiatalpercekre és a magyarszabályra vonatkozó rendszer, és hasonló lépéseket terveznek a kézilabdában is.

„Az állami támogatásért cserébe elvárható a különböző akadémiáktól, hogy a szövetségek autonómiájának megtartásával párhuzamosan megfeleljenek a szakmai feltételeknek” – tette hozzá, egyben bizalmáról biztosította a Magyar Kézilabda-szövetséget, a válogatottat, a szövetségi kapitányt és valamennyi kézilabdázót.

Schmidt Ádám a pénteken kezdődő téli olimpiáról azt mondta, „A kevesebb mint húszfős magyar delegáció és Jászapáti Petra sajnálatos sérülése ellenére bízom a pontszerzésben. Elsősorban a gyorskorcsolyázóktól várható kiemelkedő teljesítmény, sőt némi szerencsével akár érem is” – fogalmazott a sportállamtitkár.