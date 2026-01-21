Nemzeti Sportrádió

„A pici, aranyos, nagyon ügyes gyerekből lett egy érett futballista” – a Soroksár sportigazgatója a Nemzeti Sportrádióban

2026.01.21. 20:24
Tóth Alexről korábbi klubjának sportigazgatója is elmondta a véleményét (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Tóth Alex Nemzeti Sportrádió Soroksár Ferencváros Szűcs Mihály
A Soroksár sportigazgatójával, Szűcs Mihállyal Szabó Bence beszélgetett Tóth Alexről a Nemzeti Sportrádióban.

 

„Izgatottan vártuk, végül is melyik csapat szerződteti Tóth Alexet. Nagyon örülök neki, hogy végül a világ legerősebb bajnokságához csatlakozott, szinte biztos vagyok benne, hogy ott is, a Premier League ritmusához is gyorsan tud adaptálódni” – kezdte korábbi játékosáról Szűcs Mihály, a Soroksár sportigazgatója.  

„Nem érzem saját sikernek ezt semmiképpen, viszont abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy régóta ismerem, dolgoztam vele már a Fradi utánpótlásában is. A pici, aranyos, nagyon ügyes gyerekből lett egy érett futballista, de ebben nagyon sokaknak benne van a keze.”

„Nagyon fontos volt annak idején, hogy a Fradi meglátta benne ezt a tehetséget. Ez mind nem jött volna létre, ha nincs az Alex, aki ennyit dolgozott ezért, az álmaiért. Mindannyian nagyon hálásak vagyunk azért, hogy dolgozhattunk vele.”

 

 

 

 

