Nemzeti Sportrádió

Majoross Gergely a férfi hokiválogatottról: Kiváló a csapatkohézió

CS. M.CS. M.
2026.02.11. 18:53
null
Majoross Gergely (Fotó: Török Attila)
Címkék
Nemzeti Sportrádió jégkorong Majoross Gergely
A szerdai Hazafutás vendége Majoross Gergely, a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya volt. A szakember összefoglalta a válogatott tavalyi teljesítményt, és beszélt a közelgő májusi világbajnokságról. Szóba került Szongoth Domán fejlődése is.

 

„Szerintem kiváló a csapatkohézió. Mindegy, kiket hívunk, megtalálják a hangot egymással. Sikerült az évek során egy olyan kultúrát kialakítani, amelyben a különböző szereplők segítik egymást” – mondta Majoross Gergely.

„Összetartó közeg, közösség úgy is, hogy viszonylag nagy keretről beszélünk. Extrém módon odaadó csapat” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A TELJES BESZÉLGETÉS ITT!

 

Nemzeti Sportrádió jégkorong Majoross Gergely
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: Szlovákia meglepetésre legyőzte Finnországot a férfi jégkorongtorna nyitó mérkőzésén

Téli olimpia 2026
1 órája

Golopencza Szonja a Nemzeti Sportrádióban: az Eb-ezüst a visszaigazolás, hogy ezt kell csinálnom

Vízilabda
23 órája

Tizenhárman pályáznak a Tripla Arany Klub tagságra a jégkorongozóknál a téli olimpián

Téli olimpia 2026
23 órája

Veretlenek maradtak a svédek, a németek legyőzték az olaszokat az olimpia női hokitornáján

Téli olimpia 2026
Tegnap, 19:12

Jégkorong: célegyenesben az U18-as válogatott vb-felkészülése

Utánpótlássport
Tegnap, 18:55

Nylander kihagyta a svéd hokiválogatott edzését

Téli olimpia 2026
Tegnap, 16:39

Kanada legyőzte a cseheket, de elvesztette kapitányát

Téli olimpia 2026
2026.02.09. 23:34

Biztató a helyzet a hazai női hoki-vb előtt

Jégkorong
2026.02.09. 17:34
Ezek is érdekelhetik