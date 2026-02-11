Majoross Gergely a férfi hokiválogatottról: Kiváló a csapatkohézió
A szerdai Hazafutás vendége Majoross Gergely, a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya volt. A szakember összefoglalta a válogatott tavalyi teljesítményt, és beszélt a közelgő májusi világbajnokságról. Szóba került Szongoth Domán fejlődése is.
„Szerintem kiváló a csapatkohézió. Mindegy, kiket hívunk, megtalálják a hangot egymással. Sikerült az évek során egy olyan kultúrát kialakítani, amelyben a különböző szereplők segítik egymást” – mondta Majoross Gergely.
„Összetartó közeg, közösség úgy is, hogy viszonylag nagy keretről beszélünk. Extrém módon odaadó csapat” – tette hozzá a szövetségi kapitány.
A TELJES BESZÉLGETÉS ITT!
Legfrissebb hírek
Biztató a helyzet a hazai női hoki-vb előtt
Jégkorong
2026.02.09. 17:34
Ezek is érdekelhetik