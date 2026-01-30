Nemzeti Sportrádió

Papp Bence: Tóth Alex debütálása a magyar sport elmúlt húsz évének egyik legszebb pillanata

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 10:27
Tóth Alex angliai bemutatkozása bekerült a magyar sport ikonikus pillanatai közé (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tóth Alex Nemzeti Sportrádió Papp Bence Premier League AFC Bournemouth
A labdarúgók téli átigazolási időszakának magyar szempontból legnagyobb szenzációja Tóth Alex Bournemouthba szerződése volt. Ennek részleteiről beszélgetett a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában Balogh Balázs a válogatott játékost képviselő menedzseriroda vezetőjével, Papp Bencével.

Hosszabb interjút adott a Nemzeti Sportrádió a Körkapcsolás című műsorában a közelmúltban az angol Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth csapatához szerződő Tóth Alexet képviselő BePro Career Agency menedzseriroda vezetője, Papp Bence. A beszélgetésben a játékosügynök elmondta: bár a húszéves játékos profilját az együttműködés előtt és során rendkívül gondosan és aprólékosan elkészítették, mégsem gondolták volna, hogy hirtelen ekkora ugrásra lesz képes a karrierjében. A menedzser elmondása szerint ez azért jöhetett létre, mert minden résztvevő fél – a játékos és családja, a Ferencváros, valamint a menedzseriroda – felismerte azt, hogy a fiatal középpályás karrierjének ideális alakításában csak az együttműködés vezethet sikerre.

A Bournemouthszal megköttetett az üzlet, Tóth Alex pedig szinte azonnal debütált – a Liverpool elleni bajnokin egészen különleges eseménynek lehettünk szemtanúi. 

„A sportigazgató kihívott a mérkőzés előtti edzésre, nem is nagyon tudtam hová tenni, mit keresek a stadionban. Aztán elmondták, hogy a vezetőedző felhívta őket Alex első edzése után, és elmesélte: az egymás közti játékban adott neki három taktikai utasítást, amelyeket tökéletesen megvalósított. Azt mondta, ő olyat még nem látott, hogy valaki fél napja sincs a csapatnál normálisan, mégis tökéletesen végrehajtja a kapott taktikai utasításokat. Ebből éreztem, hogy a debütálása meg fog valósulni. És amikor a pályára lépett, Dominik pedig köszöntötte, az a magyar labdarúgás, de talán mondhatom, hogy a magyar sport elmúlt húsz évének egyik legszebb pillanata volt” – jelentette ki Papp Bence.

Légiósok
2026.01.24. 18:45

„Az európai piacon is megsüvegelendő ez a karrierugrás” – Tóth Alexről beszélt menedzsere

Papp Bence szerint türelmesnek kell lenni a Bournemouth magyar válogatott játékosával szemben.

 

 

Tóth Alex Nemzeti Sportrádió Papp Bence Premier League AFC Bournemouth
Legfrissebb hírek

Szoboszlai bekerült a PL-forduló legjobb tizenegyébe a WhoScorednál

Angol labdarúgás
2026.01.28. 11:41

Nerea Pena edzőként döntéshozatalra tanítja játékosait

Kézilabda
2026.01.28. 09:37

Két és fél hónapot is kihagyhat a Man. United egyik legjobbja

Angol labdarúgás
2026.01.27. 18:57

Brazil csodagyerek és görög kapus – új csapattársakat kapott Tóth Alex

Angol labdarúgás
2026.01.27. 16:00

„Hatalmas lelkesedést váltott ki a szurkolókból” – Tóth Alex érkezése bournemouthi szemmel

Légiósok
2026.01.27. 11:08

Nem bírt az Everton az újonc Leeds Uniteddel

Angol labdarúgás
2026.01.26. 23:06

Nemzeti Sportrádió: a vb-részvétel kiharcolása a női röplabda-válogatott jövő évi célja

Röplabda
2026.01.26. 19:04

Tóth Alex menedzsere: Nem szabad irreális elvárásokat támasztani a játékossal szemben

Légiósok
2026.01.26. 14:45
Ezek is érdekelhetik