Papp Bence: Tóth Alex debütálása a magyar sport elmúlt húsz évének egyik legszebb pillanata

Hosszabb interjút adott a Nemzeti Sportrádió a Körkapcsolás című műsorában a közelmúltban az angol Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth csapatához szerződő Tóth Alexet képviselő BePro Career Agency menedzseriroda vezetője, Papp Bence. A beszélgetésben a játékosügynök elmondta: bár a húszéves játékos profilját az együttműködés előtt és során rendkívül gondosan és aprólékosan elkészítették, mégsem gondolták volna, hogy hirtelen ekkora ugrásra lesz képes a karrierjében. A menedzser elmondása szerint ez azért jöhetett létre, mert minden résztvevő fél – a játékos és családja, a Ferencváros, valamint a menedzseriroda – felismerte azt, hogy a fiatal középpályás karrierjének ideális alakításában csak az együttműködés vezethet sikerre.

A Bournemouthszal megköttetett az üzlet, Tóth Alex pedig szinte azonnal debütált – a Liverpool elleni bajnokin egészen különleges eseménynek lehettünk szemtanúi.

„A sportigazgató kihívott a mérkőzés előtti edzésre, nem is nagyon tudtam hová tenni, mit keresek a stadionban. Aztán elmondták, hogy a vezetőedző felhívta őket Alex első edzése után, és elmesélte: az egymás közti játékban adott neki három taktikai utasítást, amelyeket tökéletesen megvalósított. Azt mondta, ő olyat még nem látott, hogy valaki fél napja sincs a csapatnál normálisan, mégis tökéletesen végrehajtja a kapott taktikai utasításokat. Ebből éreztem, hogy a debütálása meg fog valósulni. És amikor a pályára lépett, Dominik pedig köszöntötte, az a magyar labdarúgás, de talán mondhatom, hogy a magyar sport elmúlt húsz évének egyik legszebb pillanata volt” – jelentette ki Papp Bence.