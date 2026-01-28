Nemzeti Sportrádió

Nerea Pena edzőként döntéshozatalra tanítja játékosait

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.28. 09:37
null
Nerea Pena (balra) a Szent István U20-as csapatánál dolgozik (Fotó: Facebook, Szent István SE - Kézilabda)
Címkék
Nemzeti Sportrádió kézilabda Nerea Pena
Elkezdte a közös munkát a a Szent István SE NB II-es U20-as kézilabdacsapatával Nerea Pena. A korábban a Ferencvárosban is szereplő, egykori spanyol válogatott játékost idén januárban nevezte ki vezetőedzőjének a budapesti klub. A Nemzeti Sportrádió munkatársa, Szilágyi Dóra meglátogatta őket egy edzésen és interjút készített a világbajnoki ezüstérmessel.

Nerea Pena az interjú elején elmondta, hogy Spanyolországban már edzett kisgyerekeket, ott annyiban könnyebb dolga volt, hogy anyanyelvén magyarázhatta el a tudnivalókat. Edzői munkájára nagy hatással volt amúgy egykori mestere, Elek Gábor.

„Nagyon szerettem azt a stílust, azt a kézilabdát, amit ő képviselt. Sok ötletet el tudtam lesni Gábortól. És hogy mit csinálok teljesen másképpen? Nem ordibálok.”

Szóba került a kézilabda változása, hogy a sportág egyre inkább fizikális.

„Olyan szintre került a kézilabda, hogy nyolcvan százalék fizikum, húsz százalék taktika. Én viszont száz százalékig a taktikai részre helyezem a hangsúlyt. Kicsit szomorú is vagyok, hogy így megváltozott a játék. Az edzéseimen próbálom a játékosokat döntéshelyzetbe hozni, hogy mikor kell passzolni, mikor lőni. Ne én mondjam, döntsék el ők.”

De vajon tanítható a Penára jellemző kreativitás?

„Amíg kisebbek, addig igen. Számomra a 16–20 éves korosztály az ideális, mert őket még nagyon lehet fejleszteni. Spanyolországban sokkal kreatívabbak a játékosok, de lusták. Itt munkásabbak, de kevesebb a saját döntés. Ebben próbálok segíteni.”

Pena hozzátette, hogy azért választotta a Szent Istvánt, mert ez a klub kereste meg először, ráadásul a legjobb pillanatban is. A csapatnál az NB I/B-be való feljutás a cél, és ez számára is ideális, mert ezen a helyen rengeteget tanulhat, edzőként ugyanis még nincs meg a megfelelő rutinja.

A TELJES MŰSOR ITT HALLGATHATÓ MEG:

 

Nemzeti Sportrádió kézilabda Nerea Pena
Legfrissebb hírek

Bátor játék és döntetlen a házigazda svédek ellen a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
12 órája

Izland pontot vesztett Svájc ellen, a horvátok nyertek a szomszédok ellen a kézi Eb-n

Kézilabda
17 órája

Nemzeti Sportrádió: a vb-részvétel kiharcolása a női röplabda-válogatott jövő évi célja

Röplabda
2026.01.26. 19:04

Rossz kezdés után a horvátok fordítottak Svájc ellen a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.25. 22:12

Európai kézilabdaligák: tucatnyi magyar gól Zwickauban

Kézilabda
2026.01.24. 21:38

„Nem hiszem el, hogy távozik, amíg a koporsóban nem lesz” – a korábbi versenyigazgató kitálalt az IHF elnökéről

Kézilabda
2026.01.23. 14:32

Női kézilabda: Nerea Pena lett a Szent István SE U20-as csapatának edzője, de az első csapathoz is csatlakozik – hivatalos

Kézilabda
2026.01.23. 10:57

NS-nyelvművelés: itt a kilenc magyar megfelelő az idegen kifejezésekre

Egyéb egyéni
2026.01.22. 17:30
Ezek is érdekelhetik