Nerea Pena edzőként döntéshozatalra tanítja játékosait

Nerea Pena az interjú elején elmondta, hogy Spanyolországban már edzett kisgyerekeket, ott annyiban könnyebb dolga volt, hogy anyanyelvén magyarázhatta el a tudnivalókat. Edzői munkájára nagy hatással volt amúgy egykori mestere, Elek Gábor.

„Nagyon szerettem azt a stílust, azt a kézilabdát, amit ő képviselt. Sok ötletet el tudtam lesni Gábortól. És hogy mit csinálok teljesen másképpen? Nem ordibálok.”

Szóba került a kézilabda változása, hogy a sportág egyre inkább fizikális.

„Olyan szintre került a kézilabda, hogy nyolcvan százalék fizikum, húsz százalék taktika. Én viszont száz százalékig a taktikai részre helyezem a hangsúlyt. Kicsit szomorú is vagyok, hogy így megváltozott a játék. Az edzéseimen próbálom a játékosokat döntéshelyzetbe hozni, hogy mikor kell passzolni, mikor lőni. Ne én mondjam, döntsék el ők.”

De vajon tanítható a Penára jellemző kreativitás?

„Amíg kisebbek, addig igen. Számomra a 16–20 éves korosztály az ideális, mert őket még nagyon lehet fejleszteni. Spanyolországban sokkal kreatívabbak a játékosok, de lusták. Itt munkásabbak, de kevesebb a saját döntés. Ebben próbálok segíteni.”

Pena hozzátette, hogy azért választotta a Szent Istvánt, mert ez a klub kereste meg először, ráadásul a legjobb pillanatban is. A csapatnál az NB I/B-be való feljutás a cél, és ez számára is ideális, mert ezen a helyen rengeteget tanulhat, edzőként ugyanis még nincs meg a megfelelő rutinja.

