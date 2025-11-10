Eddig sosem hallott olimpiai sztorik a Sportemberekben

A Sportemberekben a vendégek eddig nem hallott személyes emlékeiket, élményeiket, érzéseiket mesélték el az olimpiákról, versenyeikről, karrierükről és saját példaképeikről is. Beszéltek kétségeikről, kudarcaikról, felemelkedéseikről, örömeikről és győzelmeiről is.

Az adásból kiderül, hogy olimpiai bajnoknak lenni nem csak egy cím, hanem egy küldetés, egy egész életen át tartó életforma.