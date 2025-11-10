Eddig sosem hallott olimpiai sztorik a Sportemberekben
Nagy Tímea, Gyulay Zsolt és Losonczi Dávid volt az M4 Sport Sportemberek című műsorának vendége. A Magyar Olimpiai Bizottság megalapításának 130. évfordulója alkalmából arról beszélgettek Berkesi Judittal, milyen egy olimpikon, olimpiai bajnok élete.
A Sportemberekben a vendégek eddig nem hallott személyes emlékeiket, élményeiket, érzéseiket mesélték el az olimpiákról, versenyeikről, karrierükről és saját példaképeikről is. Beszéltek kétségeikről, kudarcaikról, felemelkedéseikről, örömeikről és győzelmeiről is.
Az adásból kiderül, hogy olimpiai bajnoknak lenni nem csak egy cím, hanem egy küldetés, egy egész életen át tartó életforma.
