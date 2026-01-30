A Ferrari emelt a tempón; Alonso pályán a merész Aston Martinnal – képek

A Mercedes és a Racing Bulls már csütörtökön befejezte, a Williams el sem kezdte, de nyolc csapat még mindig rója a köröket a 2026-os idényt megelőző bejáratás utolsó napján a Circuit de Catalunyán. A legnagyobb figyelem kétségkívül az Aston Martinra irányul: a silvestone-iak késve érkeztek meg a pályára, először csütörtökön, alig egy órával a kockás zászló megjelenése előtt hajtottak pályára, s Lance Stroll alatt mindössze öt kör után megállt a fekete tesztfestésbe öltöző, Honda-erőforrással hajtott AMR26-os.

Bár az autó nem volt túl sokat mozgásban, Adrian Newey első Aston Martinja így is felkeltette az érdeklődést, hiszen sok innovatív, extrém technikai megoldás kapott helyet a gépen. Az ülést péntek reggel Fernando Alonso foglalta el, aki már a délelőtti órákban nagyobb távot tett meg, mint előző délután a csapattársa, igaz, a spanyol pilóta eleinte inkább installációs köröket futott, majd 7 körös etapokat is teljesített, és az ilyenkor szokásos rendszerellenőrzéseket teljesíti.

Nem úgy, mint a Ferrari, amelyik tempót emelt: Charles Leclerc a helyszíni jelentések szerint 1:16.653-oas időt jegyzett, méghozzá jelentések szerint a közepes keveréken, amivel jócskán megközelítette George Russell csütörtöki, lágy gumin futott 1:16.445-ös körét, amely a teszthét eddigi legjobbja.

A maranellóiak eddig látszólag komoly probléma nélkül teljesítenek, és a körszámok mellett most már köridő tekintetében is megközelítették az eddig legmagabiztosabbnak tűnő Mercedest. Leclerc számára a délelőtti etappal zárult a teszthét, az ebédszünet után Lewis Hamilton terelgeti az SF-26-ost a katalán nyomvonalon.



Biztatóan teljesít a Haas is: a szerdai két meghibásodás után a csütörtöki napot kiülő amerikaiak több mint 100 kört teljesítettek péntek délelőtt, ezzel a legszorgalmasabbak voltak a csapatok közül. Erős teljesítményt nyújt a Mercedes-motorral felszerelt Alpine is, az enstone-iak tesztje komolyabb fennakadások nélkül, zökkenőmentesen zajlik. Pierre Gasly az ebédszünet előtt közel 80 kört pakolt az A526-osba. Jobb napja van a konstruktőri címvédő McLarennek: a csütörtöki, üzemanyagrendszerrel kapcsolatos meghibásodás miatt sok pályaidőt vesztő Oscar Piastri már délelőtt több mint másfélszer annyi kört tett meg, mint az előző napon összességében.

Visszatért a pályára a Red Bull is: a „vörös bikák” Isack Hadjar keddi autótörése után két napot is kénytelenek voltak kihagyni, miután nem érkeztek meg a szükséges pótalkatrészek az autóra. A volán mögött várhatóan egész nap Max Verstappen foglal helyet, aki 69 kört futott a délelőtti etap során. Közel ugyanekkora távot tett meg az Audi is, amelyik a nem hivatalos időlista hatodik helyén zárt Gabriel Bortoletóval. A brazil mögött csak Alonso és Valtteri Bottas zárt, utóbbi ráadásul mindössze 33 kört teljesített a Cadillackel.