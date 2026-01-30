Nemzeti Sportrádió

A Ferrari emelt a tempón; Alonso pályán a merész Aston Martinnal – képek

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 13:49
null
Az Aston Martin magára vonta a figyelmet (Fotó: X/F1)
Címkék
Haas F1 Aston Martin Red Bull Formula–1 Ferrari Cadillac
A Ferrari megközelítette a Mercedest a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás utolsó napján a Circuit de Catalunyán. Nagy figyelmet irányított magára a pályára visszatérő Aston Martin is, amelyet először kormányoz Fernando Alonso, miközben zökkenőmentes délelőttön van túl a két napot kihagyó Red Bull és a szerdán problémákba ütköző Haas is. A legkisebb távot a Cadillac tette meg.

A Mercedes és a Racing Bulls már csütörtökön befejezte, a Williams el sem kezdte, de nyolc csapat még mindig rója a köröket a 2026-os idényt megelőző bejáratás utolsó napján a Circuit de Catalunyán. A legnagyobb figyelem kétségkívül az Aston Martinra irányul: a silvestone-iak késve érkeztek meg a pályára, először csütörtökön, alig egy órával a kockás zászló megjelenése előtt hajtottak pályára, s Lance Stroll alatt mindössze öt kör után megállt a fekete tesztfestésbe öltöző, Honda-erőforrással hajtott AMR26-os. 

Bár az autó nem volt túl sokat mozgásban, Adrian Newey első Aston Martinja így is felkeltette az érdeklődést, hiszen sok innovatív, extrém technikai megoldás kapott helyet a gépen. Az ülést péntek reggel Fernando Alonso foglalta el, aki már a délelőtti órákban nagyobb távot tett meg, mint előző délután a csapattársa, igaz, a spanyol pilóta eleinte inkább installációs köröket futott, majd 7 körös etapokat is teljesített, és az ilyenkor szokásos rendszerellenőrzéseket teljesíti. 

Nem úgy, mint a Ferrari, amelyik tempót emelt: Charles Leclerc a helyszíni jelentések szerint 1:16.653-oas időt jegyzett, méghozzá jelentések szerint a közepes keveréken, amivel jócskán megközelítette George Russell csütörtöki, lágy gumin futott 1:16.445-ös körét, amely a teszthét eddigi legjobbja. 

A maranellóiak eddig látszólag komoly probléma nélkül teljesítenek, és a körszámok mellett most már köridő tekintetében is megközelítették az eddig legmagabiztosabbnak tűnő Mercedest. Leclerc számára a délelőtti etappal zárult a teszthét, az ebédszünet után Lewis Hamilton terelgeti az SF-26-ost a katalán nyomvonalon. 
 

Biztatóan teljesít a Haas is: a szerdai két meghibásodás után a csütörtöki napot kiülő amerikaiak több mint 100 kört teljesítettek péntek délelőtt, ezzel a legszorgalmasabbak voltak a csapatok közül. Erős teljesítményt nyújt a Mercedes-motorral felszerelt Alpine is, az enstone-iak tesztje komolyabb fennakadások nélkül, zökkenőmentesen zajlik. Pierre Gasly az ebédszünet előtt közel 80 kört pakolt az A526-osba. Jobb napja van a konstruktőri címvédő McLarennek: a csütörtöki, üzemanyagrendszerrel kapcsolatos meghibásodás miatt sok pályaidőt vesztő Oscar Piastri már délelőtt több mint másfélszer annyi kört tett meg, mint az előző napon összességében. 

Visszatért a pályára a Red Bull is: a „vörös bikák” Isack Hadjar keddi autótörése után két napot is kénytelenek voltak kihagyni, miután nem érkeztek meg a szükséges pótalkatrészek az autóra. A volán mögött várhatóan egész nap Max Verstappen foglal helyet, aki 69 kört futott a délelőtti etap során. Közel ugyanekkora távot tett meg az Audi is, amelyik a nem hivatalos időlista hatodik helyén zárt Gabriel Bortoletóval. A brazil mögött csak Alonso és Valtteri Bottas zárt, utóbbi ráadásul mindössze 33 kört teljesített a Cadillackel.

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

McLARENNorrisPiastri 
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/LeclercLeclerc/Hamilton
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

Verstappen
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli
ASTON MARTINStrollAlonso
ALPINEColapintoColapinto/GaslyGasly
HAASOconBearmanBearman/Ocon
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenbergBortoleto/Hülkenberg
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

Bottas

 

Haas F1 Aston Martin Red Bull Formula–1 Ferrari Cadillac
Legfrissebb hírek

Gondok a McLarennél; az Aston Martin pályára hajtott, majd megállt a 4. tesztnapon – képek

F1
22 órája

Alig egy órával a tesztnap vége előtt pályán az Aston Martin is! – videó

F1
23 órája

A Mercedes mindenki előtt; a Red Bull alkatrészekre vár; az Aston Martin egyelőre sehol – képek

F1
Tegnap, 10:22

F1: a Magyar Nagydíj nyújtotta a „Legjobb szurkolói élményt”

F1
2026.01.28. 19:17

A Mercedes szárnyal; gondok az Audinál és a Haasnál a 3. tesztnapon – képek

F1
2026.01.28. 18:36

Először a pályán a címvédő McLaren; az Audi megint megadta magát – videók

F1
2026.01.28. 12:19

„Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna” – Hamilton szerint jól kezdett a Ferrari

F1
2026.01.27. 21:02

Hadjar összetörte a Red Bullt a 2. tesztnapon; Leclerc bízik benne, hogy a mostani a Ferrari éve lesz

F1
2026.01.27. 18:29
Ezek is érdekelhetik