Először a pályán a címvédő McLaren; az Audi megint megadta magát – videók

A harmadik napjára virradt az idényt megelőző bejáratás a Circuit de Catalunyán, ahol menetrendszerűen, reggel 9 órakor váltott zöldre a bokszutca végi lámpa. Noha az előző napi esőzések után továbbra is felhős az égbolt, és a délután folyamán lehet számítani még csapadékra, így is kedvezőbb időjárás fogadta a mezőnyt, ami a tesztelő csapatok számában is megmutatkozik. Míg kedden mindössze két alakulat, a Ferrari és a Red Bull rótta a köröket, a szerdai első pár órában már hat istálló fogott munkához a pályán.

Míg az előző napon gyakorló maranellóiak és „vörös bikák” úgy döntöttek, hogy kihagyják a napot – utóbbi team rendelkezésére már csak egy tesztnap áll a héten –, a Mercedes visszatért a pályára George Russell-lel a volán mögött, mint ahogyan a Racing Bulls, az Alpine, a Haas, illetve az Audi is. Nem siette el a kezdést a konstruktőri címvédő McLaren, a wokingiak előzetesen jelezték, hogy nem lesznek ott az első napon, majd kedden az időjárás miatt nem hajtottak pályára.

Bár ezzel biztossá vált, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken is gyakorolniuk kell, ha ki szeretnék használni a három napot, a csapat csak nem sokkal 11 óra után hagyta el először a garázst. A tesztfestést kapó McLaren ülését a regnáló világbajnok Lando Norris foglalja el egészen a tesztnap végéig, így először tűnt fel az 1-es rajtszám az autón. Mire a wokingiak megkezdték a munkát, két piros zászlós megszakításon már túl volt a mezőny: először Nico Hülkenberg alatt adta meg magát az Audi, majd nem sokkal később Oliver Bearman parkolt le a Haasszal a nyomvonalon.

Míg utóbbi csapat hétfőn a legtöbb kört futotta és akkor nem volt semmi komolyabb problémája, az Audi számára egyelőre nem alakul jól a bejáratás. A Saubert felvásárló német márka már az első nap nagy részét is a garázsban volt kénytelen tölteni, miután Gabriel Bortoleto még a délelőtti órákban szenvedett műszaki hibát, míg most a The Race információi szerint hidraulikus gond ütötte fel a fejét.

Ami a többieket illeti, egyedül a Cadillac nem adott még hírt arról, hogy a nap során pályára szándékozik-e hajtani, de valószínűleg erre már nem fog sor kerülni. Az Aston Martin és a Williams eközben „igazoltan” hiányzik: a silverstone-iak legjobb esetben csütörtökön teszik meg az első köreiket, míg a grove-iak egyáltalán nem vesznek részt a bejáratáson, miután csak többszöri próbálkozásra tudták sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelező töréstesztjét.