Először a pályán a címvédő McLaren; az Audi megint megadta magát – videók

H. L.
2026.01.28. 12:19
null
A McLaren is megkezdte a felkészülést (Fotó: X/McLarenF1)
Megkezdte a munkát a konstruktőri címvédő McLaren is a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás harmadik napján. A wokingiak új autóját a regnáló világbajnok, Lando Norris vezeti, miközben a Ferrari és a Red Bull is távol marad szerdán a pályától.

A harmadik napjára virradt az idényt megelőző bejáratás a Circuit de Catalunyán, ahol menetrendszerűen, reggel 9 órakor váltott zöldre a bokszutca végi lámpa. Noha az előző napi esőzések után továbbra is felhős az égbolt, és a délután folyamán lehet számítani még csapadékra, így is kedvezőbb időjárás fogadta a mezőnyt, ami a tesztelő csapatok számában is megmutatkozik. Míg kedden mindössze két alakulat, a Ferrari és a Red Bull rótta a köröket, a szerdai első pár órában már hat istálló fogott munkához a pályán. 

Míg az előző napon gyakorló maranellóiak és „vörös bikák” úgy döntöttek, hogy kihagyják a napot – utóbbi team rendelkezésére már csak egy tesztnap áll a héten –, a Mercedes visszatért a pályára George Russell-lel a volán mögött, mint ahogyan a Racing Bulls, az Alpine, a Haas, illetve az Audi is. Nem siette el a kezdést a konstruktőri címvédő McLaren, a wokingiak előzetesen jelezték, hogy nem lesznek ott az első napon, majd kedden az időjárás miatt nem hajtottak pályára. 

Bár ezzel biztossá vált, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken is gyakorolniuk kell, ha ki szeretnék használni a három napot, a csapat csak nem sokkal 11 óra után hagyta el először a garázst. A tesztfestést kapó McLaren ülését a regnáló világbajnok Lando Norris foglalja el egészen a tesztnap végéig, így először tűnt fel az 1-es rajtszám az autón. Mire a wokingiak megkezdték a munkát, két piros zászlós megszakításon már túl volt a mezőny: először Nico Hülkenberg alatt adta meg magát az Audi, majd nem sokkal később Oliver Bearman parkolt le a Haasszal a nyomvonalon.

 

Míg utóbbi csapat hétfőn a legtöbb kört futotta és akkor nem volt semmi komolyabb problémája, az Audi számára egyelőre nem alakul jól a bejáratás. A Saubert felvásárló német márka már az első nap nagy részét is a garázsban volt kénytelen tölteni, miután Gabriel Bortoleto még a délelőtti órákban szenvedett műszaki hibát, míg most a The Race információi szerint hidraulikus gond ütötte fel a fejét. 

Ami a többieket illeti, egyedül a Cadillac nem adott még hírt arról, hogy a nap során pályára szándékozik-e hajtani, de valószínűleg erre már nem fog sor kerülni. Az Aston Martin és a Williams eközben „igazoltan” hiányzik: a silverstone-iak legjobb esetben csütörtökön teszik meg az első köreiket, míg a grove-iak egyáltalán nem vesznek részt a bejáratáson, miután csak többszöri próbálkozásra tudták sikeresen teljesíteni a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kötelező töréstesztjét.

F1
16 órája

„Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna” – Hamilton szerint jól kezdett a Ferrari

A Scuderia első tesztnapja zökkenőmentesen zajlott Spanyolországban.

 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

MCLARENNorris  
FERRARILeclerc/Hamilton  
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar  
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/Antonelli  
ASTON MARTIN  
ALPINEColapintoColapinto/Gasly  
HAASOconBearman  
RACING BULLSLawsonLindblad  
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenberg  
CADILLAC

Bottas/Pérez

?

  

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.
F1
18 órája

