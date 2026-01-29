Nemzeti Sportrádió

A Mercedes mindenki előtt; a Red Bull alkatrészekre vár; az Aston Martin egyelőre sehol – képek

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.29. 10:22
null
Piastri először vezeti az új McLarent (Fotó: X/McLarenF1)
Címkék
F1 Aston Martin McLaren Red Bull Formula–1 Mercedes Ferrari
Egyes csapatok már az utolsó tesztnapjukat teljesítik a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás keretein belül a Circuit de Catalunyán, miközben az Aston Martin hiába érkezett meg a helyszínre, egyelőre még nem járt a pályán. A Red Bull pótalkatrészekre vár, míg Lewis Hamilton megforgott a Ferrarival.

Az utolsó előtti napjához érkezett a 2026-os F1-es szezont megelőző bejáratás a Circuit de Catalunyán. Míg az eddig megbízhatónak és gyorsnak tűnő Mercedes, illetve a Racing Bulls az utolsó tesztnapját kezdte meg, az Aston Martin ma fog munkához látni. A silverstone-iak nem készültek el időben, autójuk csak szerda este érkezett meg a helyszínre, és minden jel arra mutat, hogy legkorábban a délutáni órákban tudnak először pályára hajtani, vagyis a három rendelkezésre álló napból legjobb esetben is csak másfelet használhatnak fel.

Egyes értesülések szerint a tervezőzseni, Adrian Newey áll a késés hátterében, miután az utolsó pillanatokban változtatott koncepciót, és a határokat feszegeti az elképzeléseivel. A szerelők így most versenyt futnak az idővel, hogy a lehető leghamarabb menetkésszé varázsolják az AMR26-ost, amelyben az új Honda erőforrás is debütál. Források szerint először Lance Stroll vezetheti a gépet, míg a mezőny rangidős versenyzője, Fernando Alonso pénteken ülhet autóba. 

A szerdán kezdő McLarennél Oscar Piastri vette át a stafétabotot, míg a Ferrarinál Lewis Hamilton ül a volán mögött a délelőtti órákban. A brit először vezeti az SF-26-ost száraz körülmények között, és a helyszíni tudósítások szerint egy 360 fokos megforgást is prezentált már, de minden további gond nélkül folytatni tudta a körözést. 

Pályára hajt a Cadillac is, amelyik hétfőn ütközött problémákba, majd ült ki két napot a visszatérés előtt, míg a Haas inkább időt hagy magának a pénteki menet előtt az előző napon tapasztalt megbízhatósági problémák után. Az istállót ugyanis két meghibásodás is hátráltatta szerdán, ebből a második már a csapatfőnököt, Komacu Ajaót is aggodalommal töltötte el.

Nem volt zökkenőmentes napja az Audinak sem, amely hétfő után szerdán is vesztett időt, igaz, utóbbi napon végül sikerült 68 kört megtennie. A csapat várhatóan pénteken tér vissza a pályára, mint ahogyan a Red Bull is. Utóbbi alalulat a keddi, változékony időjárási viszonyok között lezajlott tesztnapon körözött legutóbb, s gyakorlása Isack Hadjar autótörésével ért véget, ami komoly következményekkel járt. A „vörös bikák” egyes hírek szerint ugyanis még mindig tartalék alkatrészekre várnak, így kényszerből kell kétnapos szünetet tartaniuk.

Míg az egész teszthetet kihagyó Williams bemutatkozására egészen Bahreinig kell várni, a Mercedes már szerdán teljesített versenyszimulációt, és egyes hírek szerint már a beállításokat is teszteli. Az „ezüstnyilak” egyelőre elképesztő formát mutatnak, és igazolják, miért tartják sokan őket számon az új szabálykorszak egyik fő esélyeseként. Persze rendkívül korai még bárminemű következtetést levonni, de az biztos, hogy a Mercedes nem igazán álmodhatott volna jobb kezdésről. 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

MCLARENNorrisPiastri 
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/Leclerc 
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

 
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli 
ASTON MARTIN? 
ALPINEColapintoColapinto/Gasly  
HAASOconBearman 
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad 
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenberg 
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

 

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.


 

 

F1 Aston Martin McLaren Red Bull Formula–1 Mercedes Ferrari
Legfrissebb hírek

F1: a Magyar Nagydíj nyújtotta a „Legjobb szurkolói élményt”

F1
17 órája

A Mercedes szárnyal; gondok az Audinál és a Haasnál a 3. tesztnapon – képek

F1
18 órája

Először a pályán a címvédő McLaren; az Audi megint megadta magát – videók

F1
Tegnap, 12:19

„Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna” – Hamilton szerint jól kezdett a Ferrari

F1
2026.01.27. 21:02

Hadjar összetörte a Red Bullt a 2. tesztnapon; Leclerc bízik benne, hogy a mostani a Ferrari éve lesz

F1
2026.01.27. 18:29

F1, 2026 ADATBANK

F1
2026.01.27. 18:26

Verstappen szinte azonnal piros zászlót okozott; megérkezett az eső Barcelonába

F1
2026.01.27. 13:14

Hadjar az első tesztnap leggyorsabbja; az Aston Martin késésben van – videók

F1
2026.01.26. 18:26
Ezek is érdekelhetik