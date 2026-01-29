A Mercedes mindenki előtt; a Red Bull alkatrészekre vár; az Aston Martin egyelőre sehol – képek

Az utolsó előtti napjához érkezett a 2026-os F1-es szezont megelőző bejáratás a Circuit de Catalunyán. Míg az eddig megbízhatónak és gyorsnak tűnő Mercedes, illetve a Racing Bulls az utolsó tesztnapját kezdte meg, az Aston Martin ma fog munkához látni. A silverstone-iak nem készültek el időben, autójuk csak szerda este érkezett meg a helyszínre, és minden jel arra mutat, hogy legkorábban a délutáni órákban tudnak először pályára hajtani, vagyis a három rendelkezésre álló napból legjobb esetben is csak másfelet használhatnak fel.

Egyes értesülések szerint a tervezőzseni, Adrian Newey áll a késés hátterében, miután az utolsó pillanatokban változtatott koncepciót, és a határokat feszegeti az elképzeléseivel. A szerelők így most versenyt futnak az idővel, hogy a lehető leghamarabb menetkésszé varázsolják az AMR26-ost, amelyben az új Honda erőforrás is debütál. Források szerint először Lance Stroll vezetheti a gépet, míg a mezőny rangidős versenyzője, Fernando Alonso pénteken ülhet autóba.

A szerdán kezdő McLarennél Oscar Piastri vette át a stafétabotot, míg a Ferrarinál Lewis Hamilton ül a volán mögött a délelőtti órákban. A brit először vezeti az SF-26-ost száraz körülmények között, és a helyszíni tudósítások szerint egy 360 fokos megforgást is prezentált már, de minden további gond nélkül folytatni tudta a körözést.

Pályára hajt a Cadillac is, amelyik hétfőn ütközött problémákba, majd ült ki két napot a visszatérés előtt, míg a Haas inkább időt hagy magának a pénteki menet előtt az előző napon tapasztalt megbízhatósági problémák után. Az istállót ugyanis két meghibásodás is hátráltatta szerdán, ebből a második már a csapatfőnököt, Komacu Ajaót is aggodalommal töltötte el.

Nem volt zökkenőmentes napja az Audinak sem, amely hétfő után szerdán is vesztett időt, igaz, utóbbi napon végül sikerült 68 kört megtennie. A csapat várhatóan pénteken tér vissza a pályára, mint ahogyan a Red Bull is. Utóbbi alalulat a keddi, változékony időjárási viszonyok között lezajlott tesztnapon körözött legutóbb, s gyakorlása Isack Hadjar autótörésével ért véget, ami komoly következményekkel járt. A „vörös bikák” egyes hírek szerint ugyanis még mindig tartalék alkatrészekre várnak, így kényszerből kell kétnapos szünetet tartaniuk.

Míg az egész teszthetet kihagyó Williams bemutatkozására egészen Bahreinig kell várni, a Mercedes már szerdán teljesített versenyszimulációt, és egyes hírek szerint már a beállításokat is teszteli. Az „ezüstnyilak” egyelőre elképesztő formát mutatnak, és igazolják, miért tartják sokan őket számon az új szabálykorszak egyik fő esélyeseként. Persze rendkívül korai még bárminemű következtetést levonni, de az biztos, hogy a Mercedes nem igazán álmodhatott volna jobb kezdésről.

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. január 26. január 27. január 28. január 29. január 30. MCLAREN – – Norris Piastri FERRARI – Leclerc/Hamilton – Hamilton/Leclerc RED BULL Hadjar Verstappen/Hadjar – – MERCEDES Antonelli/Russell – Russell/Antonelli Russell/Antonelli ASTON MARTIN – – – ? ALPINE Colapinto – Colapinto/Gasly HAAS Ocon – Bearman – RACING BULLS Lawson – Lindblad Lawson/Lindblad WILLIAMS – – – – – AUDI Bortoleto – Hülkenberg – CADILLAC Bottas/Pérez – – Pérez



