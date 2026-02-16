Nemzeti Sportrádió

Öt kézilabdázójával szerződést hosszabbított a Mosonmagyaróvár

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.16. 17:13
null
Öt játékosával hosszabbított a Mosonmagyaróvár (Fotó: Mosonmagyaróvári Kézilabda Club/Facebook)
Címkék
Mosonmagyaróvár Tyiskov-Helembai Fanny Laetitia Quist Csatlós Csenge Mari Plamenova Tomova Bárbara Arenhart női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
A női kézilabda NB I-ben szereplő Motherson Mosonmagyaróvári KC hétfőn bejelentette, hogy öt játékosa esetében élt az 1+1 éves szerződésekben szereplő egyéves opcióval, így a következő idényben is a csapatot erősíti Mari Tomova, Tyiskov-Helembai Fanny, Laetitia Quist, Bárbara Arenhart és Csatlós Csenge.

Miután a Mosonmagyaróvár a napokban közölte, hogy hosszabbított holland beállójával, Pipy Wolfsszal, míg a francia kapus, Mélanie Halter nyáron távozik a csapattól, folytatódtak a keretet érintő bejelentések. A megállapodás értelmében marad a klubnál a bolgár Mari Tomova (balátlövő), Tyiskov-Helembai Fanny (beálló), a német Laetitia Quist (jobbátlövő), valamint kapusposzton a brazil Bárbara Arenhart és Csatlós Csenge.

„A játékosok az elmúlt időszakban hozzáállásukkal, munkamoráljukkal és teljesítményükkel egyaránt bizonyították, hogy fontos részei a klub hosszú távú elképzeléseinek. Bízunk benne, hogy a folytatásban is közösen dolgozhatunk céljaink eléréséért, és együtt építhetjük tovább csapatunkat” – írja honlapján az óvári klub.

Kapcsolódó tartalom

Nyáron távozik a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapattól Mélanie Halter

A jelenlegi idényben sérülés hátráltatta abban, hogy folyamatosan a csapat rendelkezésére álljon.

Szerződést hosszabbított holland beállójával a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapat

A 23 éves Pipy Wolfs 2024 nyarán érkezett a klubhoz.

 

 

Mosonmagyaróvár Tyiskov-Helembai Fanny Laetitia Quist Csatlós Csenge Mari Plamenova Tomova Bárbara Arenhart női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
Legfrissebb hírek

Női kézilabda NB I: a Győr bejelentette a dán beálló érkezését – hivatalos

Kézilabda
5 órája

Női kézilabda NB I: szerződést bontott Gyurka Jánossal a Szombathelyi KKA

Kézilabda
5 órája

Dán beállót igazolhat a Győri Audi ETO – sajtóhír

Kézilabda
21 órája

Súlyos vereségével nem tudta bebiztosítani El-továbbjutását a Mosonmagyaróvár

Kézilabda
Tegnap, 16:26

Nyáron távozik a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapattól Mélanie Halter

Kézilabda
2026.02.13. 17:45

Szerződést hosszabbított holland beállójával a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapat

Kézilabda
2026.02.12. 18:05

Női kézi: a Mosonmagyaróvár helyzetjelentést adott Háfráék állapotáról

Kézilabda
2026.02.11. 19:46

Újra edzésbe álltak az ETO újdonsült édesanyái

Kézilabda
2026.02.10. 18:34
Ezek is érdekelhetik