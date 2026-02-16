Öt kézilabdázójával szerződést hosszabbított a Mosonmagyaróvár

Miután a Mosonmagyaróvár a napokban közölte, hogy hosszabbított holland beállójával, Pipy Wolfsszal, míg a francia kapus, Mélanie Halter nyáron távozik a csapattól, folytatódtak a keretet érintő bejelentések. A megállapodás értelmében marad a klubnál a bolgár Mari Tomova (balátlövő), Tyiskov-Helembai Fanny (beálló), a német Laetitia Quist (jobbátlövő), valamint kapusposzton a brazil Bárbara Arenhart és Csatlós Csenge.

„A játékosok az elmúlt időszakban hozzáállásukkal, munkamoráljukkal és teljesítményükkel egyaránt bizonyították, hogy fontos részei a klub hosszú távú elképzeléseinek. Bízunk benne, hogy a folytatásban is közösen dolgozhatunk céljaink eléréséért, és együtt építhetjük tovább csapatunkat” – írja honlapján az óvári klub.