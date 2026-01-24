Az ETO 21 éve nem nyert a Ferencváros vendégeként



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 19. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ÚJPEST FC



♦ A vendég lila-fehérek erősen dominálnak ebben a párharcban, hiszen a 28 élvonalbeli találkozóból 15-öt nyertek meg, miközben a nyírségiek csak 4-et, míg 9 találkozójuk döntetlennel végződött.

♦ A Szpari a XXI. században még nem tudta legyőzni az újpestieket, hiszen a legutóbbi diadalát még 2000 márciusában, hazai pályán aratta ellenük (2–1). Sőt, a szabolcsiak a párharc előző 12 felvonásából 8-at elvesztettek, és mindössze 4 döntetlent tudtak kicsikarni. Ezek közül az elsőt 2010-ben (2–2), a másik hármat 2025-ben érték el: először a nyírségi városban (0–0), majd májusban és szeptemberben Újpesten, az egyaránt 2–2-vel zárult, fordulatos meccseken.

♦ Nyíregyházán kiegyenlítettebb a mérlegük, 3-ször nyertek a hazaiak, 5-ször ikszeltek, 5-ször pedig a vendég újpestiek diadalmaskodtak. A Szpari otthonában legutóbb, tavaly februárban nem született gól, amely inkább a hazaiaknak jelentett sikert, hiszen Nagy Dominik kiállítása miatt a 24. perctől emberhátrányban játszottak.

♦ A 11., vagyis kiesésre álló Szpari az előző 4 bajnokiját kivétel nélkül elvesztette – a Kazincbarcikáéval holtversenyben ez most a leghosszabb ilyen negatív sorozat. Sőt, Bódog Tamás együttesének ezeken a meccseken egyedül legutóbb, Pakson sikerült gólt szereznie (1–2).

♦ A 8. pozícióban lévő Újpest egyike annak a 3 csapatnak, amelyeknek az előző 2 fordulóban sikerült a maximális 6 pontot begyűjtenie.

♦ A téli szünetben a 2014 és 2015 között magyar szövetségi kapitányt, a 49 éves Dárdai Pált nevezték ki a lila-fehérek sportigazgatójának. A német Herthát 247 mérkőzésen irányító szakember a bemutatkozó sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az első félévben le fog ülni a kispadra az ugyancsak most debütáló vezetőedző, a 44 éves Szélesi Zoltán mellé. Utóbbi játékosként 146 NB I-es mérkőzésen szerepelt az Újpest színeiben. Edzőként az U17-től kezdve irányította az utánpótlás válogatottakat, legutóbb pedig az U21-es együttessel 17 mérkőzésen 6–4–7-es mérleggel 1.29-es pontátlagot ért el. 2017 novemberében 2 találkozó erejéig megbízott szövetségi kapitány volt, ezeken 1 győzelmet és 1 vereséget könyvelhetett el.

♦ A Szpari 1–3–5-ös mérleggel utolsó a hazai táblázaton, a legkevesebb gólt szerezte (8) és a legrosszabb a gólkülönbsége (–9). Bódog Tamás irányításával odahaza még nyeretlen, sőt az előző két találkozóját nullára vesztette el.

♦ Az Újpest 4–2–3-as mutatóval 6. helyen áll a vendégtabellán, az előző 4 idegenbeli bajnokijából 3-at megnyert, és közben csak Kisvárdán kapott ki.



KISVÁRDA MASTER GOOD–MTK BUDAPEST

♦ A 14. összecsapásuk jön az élvonalban, a házigazda rétközieknek kifejezetten jól megy a fővárosi kék-fehérek ellen, hiszen a mérleg 7 Kisvárda-siker, 3 döntetlen, 3 MTK-győzelem. A gólátlag alacsony, mindössze 2.1/mérkőzés.

♦ A legutóbbi 2 találkozójukat a fővárosiak nyerték meg, 2024 márciusában 2–1-re, majd tavaly szeptemberben 4–0-ra, mindkétszer az Új Hidegkuti-stadionban. Utóbbi a kék-fehérek legnagyobb győzelme ebben a páharcban, Révész Attila sportigazgató pedig ezután váltotta le Gerliczki Mátét a vezetőedzői posztról, és vette ismét saját kezébe a csapat szakmai irányítását.

♦ A Várkerti Stadionban még csak 4-szer csaptak össze, 3-szor a várdaiak, míg egyszer – 2021 februárjában – a vendégek győztek. Legutóbb, 2023 novemberében 3–1-es hazai siker született, előtte, 2021 őszén a piros-fehérek 5–0-ra kiütötték Márton Gábor együttesét.

♦ A 2020-as években két Magyar Kupa-meccsük is volt Kisvárdán: 2021 októberében 4–1-re, majd 2024 áprilisában a negyeddöntőben Alaksandar Jovicic 90. percben szerzett góljával 3–2-re nyertek a szabolcsiak.

♦ Az újonc létére a 6. helyen telelő Kisvárda az utolsó őszi fordulóban, Toniszlav Jordanov emlékezetes, félpályáról a kapuba ívelt góljával 1–0-s meglepetésdiadalt aratott Debrecenben, megtörve ezzel a 3 fordulós nyeretlenségi szériáját (1 iksz, 2 vereség).

♦ Az őszt kilencedikként záró MTK Horváth Dávid vezetőedző „búcsúmeccsén” úgy ért el 1–1-et Zalaegerszegen, hogy nagyon közel volt a győzelemhez, hiszen a hazaiak a 90. percben egyenlítettek. A fővárosiaknak 4 egymást követő vereség után ez volt az első pontja.

♦ A kék-fehérek irányítását Horváth Dávidtól az a 41 esztendős Pinezits Máté veszi át, aki az előző másfél évben az NB II-es Kozármislenynél dolgozott, és 18–14–16-os mérleggel 1.42-es pontátlagot produkált.

♦ A Várda 4–2–3-as mutatójával 4. a hazai táblázaton, az előző 2 otthoni meccsen azonban nem tudott győzni (1 iksz, 1 vereség).

♦ Az MTK 1–2–6-os mérleggel utolsó előtti a vendégtabellán, az egyetlen sikerét még augusztus végén, Újpesten aratta (2–1), azóta 2-szer ikszelt, 5-ször pedig alulmaradt.



PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC

♦ A tavasszal másodikként zárt felcsútiaknak és a harmadik tolnaiaknak ez lesz a 33. mérkőzése a legfelső osztályban. Az örökmérleget tekintve kis különbséggel a zöld-fehérek állnak jobban: 13 Puskás Akadémia-diadal, 4 döntetlen, 15 paksi győzelem. A gólátlag rendkívül magas, 3.7/mérkőzés, a legutóbbi 6 találkozójukon is mindig legalább 3 gól született.

♦ A Puskás AFC vezetőedzőjével, Hornyák Zsolttal kétszer is előfordult, hogy csapata fél tucat gólt kapott Bognár György Paksától: 2020 novemberében a tolnai városban (2–6), majd 2021 augusztusában a Pancho Arénában (1–6).

♦ Az előző 3 meccsükön a hajrá mindig tartogatott gólokat, és mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő. Áprilisban Joel Fameyeh révén a 92. percben egyenlített a Puskás Akadémia, szeptemberben – ugyancsak Pakson – pedig úgy nyertek 3–2-re a zöld-fehérek, hogy a 86. percben még a felcsútiak vezettek.

♦ Amikor a Puskás Akadémia volt a házigazda – elsőre Székesfehérvár volt a helyszín –, 10-szer született hazai siker, 2-szer ikszeltek, 4-szer pedig vendéggyőzelem született. A Pancho Arénában legutóbb 2018 decemberében játszottak döntetlent (1–1), azóta 6-szor nyertek a hazaiak – a legutóbbi 2 meccsükön 5–0-ra, majd 3–1-re – és csak 3-szor a vendég zöld-fehérek. Az említett 2024. áprilisi ötgólos diadal a Puskás Akadémia eddigi rekordsikere a paksiakkal szemben.

♦ A felcsúti együttes az előző 5 fordulóban nem ikszelt, 3 győzelme mellett a 2 vereségét a tabella jelenlegi első 2 helyezettjétől szenvedte el (1–2 otthon az FTC ellen, majd 0–2 Győrben).

♦ A Paks a legutóbbi 3 bajnokiját egyaránt megnyerte, erre rajta kívül csak az ETO volt képes a mezőnyben.

♦ A Puskás Akadémia otthoni mérlege 4–2–3, ezzel ötödik a hazai táblázaton. A Pancho Arénában lejátszott előző 5 találkozójából csak egyet, az FTC ellenit bukta el (1–2).

♦ A Paks idegenben 4–3–2-es mutatóval rendelkezik, legutóbb Mezőkövesden győzni tudott a Kazincbarcika vendégeként (2–0), és ezzel véget vetett az ötmeccses házon kívüli nyeretlenségének (3 iksz, 2 vereség).

♦ Két játékos is jubilálhat a Puskás Akadémiából, Szappanos Péternek a szombati lesz a 200., a góllövőlistát 11 találattal holtversenyben vezető Lukács Dánielnek pedig a 100. mérkőzése az élvonalban.



VASÁRNAP

DEBRECENI VSC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ A 66. keleti rangadó következik, és bár a párharcban a közelmúltban a DVTK az eredményesebb, összességében még így is hatalmas a Loki fölénye, hiszen a 13 diósgyőri siker mellett a debreceniek 40 győzelmet tudnak felmutatni, miközben a döntetlenek száma 12.

♦ A miskolciak 2024-ben veretlenek maradtak a DVSC-vel szemben (1 döntetlen, majd zsinórban 3 diadal), tavaly azonban már nem tudtak győzelmet felmutatni ebben a párosításban. Áprilisban Bárány Donát triplájának köszönhetően 4–1-re alulmaradtak Debrecenben, majd az őszi odavágón, Diósgyőrben nem esett gól.

♦ A Loki otthonába általában kikapni jár a DVTK, hiszen az eddigi 34 bajnokijából 28-at elveszett, 4-szer csikart ki döntetlent és csak 2-szer távozott győztesen. Az első diósgyőri siker 2008 őszén (1–2), a második a 2024. augusztusi debreceni találkozójukon jött össze (0–1), amikor a DVSC Jorgo Pellumbi piros lapja miatt a teljes második félidőt emberhátrányban volt kénytelen lejátszani.

♦ A Debrecen felváltva nyert és vesztett az előző 4 fordulóban, ha a sorminta folytatódik, most egy győzelemnek kellene következnie. Érdekesség, hogy a legutóbbi 3 bajnokiján egyetlen gól döntött – kétszer az ellenfél javára.

♦ A tavasznak a 10. helyről nekivágó Diósgyőr egy hármas veretlenségi sorozat (2 győzelem, 1 döntetlen) után az utolsó 2 őszi bajnoki meccsét elbukta – igaz, az előző bajnokság ezüst-, majd aranyérmesével szemben (1–2 a Puskás Akadémia, majd 0–1 az FTC ellen).

♦ A Loki 5 ponttal gyűjtött kevesebbet otthon, mint házon kívül (13, illetve 18 pont), a mérlege közepes (4–1–4), ezzel csak 7. a hazai tabellán. A legutóbbi 2 otthoni bajnokiján gólképtelen volt (0–1 a Puskás Akadémia, majd a Kisvárda ellen).

♦ A DVTK idegenben mindig kapott gólt, és mindössze 5 pontot kapart össze, az egyetlen győzelmét még augusztus végén, Nyíregyházán aratta – igaz, az fölényes volt (4–1). Emellett még az FTC (2–2) és a Barcika (1–1) vendégeként szerzett pontot, 6-szor viszont vesztesen tért haza.



KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ A Kazincbarcika helyszínt váltott, mostantól a hazai meccseit Mezőkövesd helyett Diósgyőrben rendezi, így a szurkolóinak mintegy 50 kilométerrel kevesebbet kell utazniuk. A DVTK Stadionhoz amúgy kellemes emlékei fűződnek a kék-sárgáknak, hiszen augusztusban ott szerezték meg az első NB I-es pontjukat (2–2).

♦ Csupán egyszer találkoztak az élvonalban, szeptemberben a ZTE hazai pályán úgy ütötte ki 5–0-ra a borsodi együttest, hogy a 71. percben, 3–0-s állásnál a zalaiaktól Diego Borgest kiállították. Ez volt a kék-fehérek első és egyben a legnagyobb különbségű győzelme ebben a bajnokságban, a borsodiaknak pedig a legsúlyosabb veresége.

♦ 2022 októberében a Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak, és a trófeát később elhódító ZTE 2–0-ra győzött az akkor másodosztályú Barcika otthonában.

♦ Az NB II-ben 2017 és 2019 között 4-szer csaptak össze, és a mérlegük kiegyenlített: 2 döntetlen mellett mindkét csapat egy-egy győzelmet aratott.

♦ A Barcika pályaválasztása mellett 2017 októberében Tiszaújvárosban 2–0-s hazai győzelem született, majd 2018 októberében Putnokon 1–1-re végeztek. Az első meccsen a vendéglátóktól, a másodikon mindkét csapatból egy-egy játékost kiállított a játékvezető.

♦ A Kazincbarcika már 8 forduló óta nem tudott győzni – ez nemcsak jelenleg, hanem a bajnokság kezdete óta a leghosszabb nyeretlenségi sorozat, ráadásul ezalatt 7-szer kikapott és egyedül a DVTK ellen, Mezőkövesden játszott döntetlent (1–1).

♦ A ZTE éppen ellentétes úton jár, hiszen 6 forduló óta veretlen – ez aktuálisan a legrégebben tartó ilyen sorozat a mezőnyben. Sőt, közben a 4 egymást követő győzelme után csak az előző 2 meccsén, a Kisvárda (3–3), majd az MTK ellen vesztett pontot (1–1).

♦ A Barcika otthoni mérlege 2–1–6, amellyel a forduló megkezdése előtt csak a Nyíregyházát előzi meg a hazai táblázaton. Kuttor Attila együttese pályaválasztóként legutóbb október 3-án az MTK-t tudta két vállra fektetni (3–1).

♦ A Zalaegerszeg pontjainak éppen a felét gyűjtötte be látogatóként, 3-szor nyert, vesztett, illetve ikszelt, és a gólkülönbsége is semleges (14–14). Az előző 3 idegenbeli fellépésén veretlen maradt (2 győzelem, 1 iksz), sőt közben Győrben és Újpesten is úgy nyert, hogy gólt sem kapott.



FERENCVÁROSI TC–ETO FC

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, hiszen a két csapat már a 138. élvonalbeli találkozóját vívja vasárnap. Az összecsapás rangját növeli, hogy az őszi második az első helyezettet fogadja. Az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 66 fővárosi győzelmet, 35 döntetlent és 36 győri sikert mutat.

♦ A Ferencváros az előző 8 NB I-es meccsükön nem kapott ki az ETO-tól, 3 iksz mellett 5-ször nyert. Az előző bajnokság záró fordulójában a 2–1-es győri sikerével szerezte meg a 36. aranyérmét, szeptemberben pedig 2–0-ra nyert a Rába partján, és ezzel megfosztotta az ETO-t a veretlenségétől.

♦ A győrieknek bajnokin legutóbb közel 13 éve, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Fradit (1–0). Az ETO akkor azzal a győzelemmel tette biztossá negyedik bajnoki címét, és lett 30 éves szünet után újra – és mindmáig utoljára – aranyérmes az NB I-ben.

♦ Amikor az FTC volt a házigazda, 40-szer nyertek a fővárosiak, 12-szer a győriek, 16 meccsük pedig döntetlennel zárult. A Groupama Arénában még csak 2-szer találkoztak, 2015 márciusában 3–0-s hazai siker született, tavaly márciusban pedig úgy végeztek 2–2-re, hogy a vendégek már két góllal vezettek. Az ETO legutóbb csaknem 21 éve, 2005. március 13-án Jäkl Antal 87. percben szerzett góljával tudott nyerni az Üllői úton (1–0).

♦ Az elmúlt években a Magyar Kupában is összekerültek, 2022-ben 4–1-re, tavaly februárban hosszabbítás után 4–3-ra nyertek a vendég ferencvárosiak. Az ETO tehát 2025-ben négyből 3 tétmeccsen alulmaradt az FTC-vel szemben.

♦ Az Európa-ligában a Panathinaikosz elleni csütörtöki 1–1-gyel továbbra is veretlen Ferencváros az előző 5 bajnokijából 4-et megnyert – 3-szor gólt sem kapott –, és közben egyedül a DVSC ellen veszített (0–1). A téli szünetben azonban két kulcsjátékosa, Varga Barnabás és Tóth Alex külföldre szerződött, akik együtt 11 gólt szereztek és 4 gólpasszt adtak a bajnokságban.

♦ Az őszi bajnok ETO az előző 5 meccsét megnyerte, ezzel övé a leghosszabb aktív győzelmi sorozat az NB I-ben. A legkevesebb gólt (17) kapta a bajnokságban, 7 meccsen be sem találták a hálójába, ezzel szintén a legjobb a mezőnyben.

♦ A Fradi pontjainak kevesebb mint egyharmadát szerezte meg vendéglátóként, 34-ből 11-et. Robbie Keane együttese ősszel többször kapott ki az NB I-ben a Groupama Arénában (4), mint ahányszor nyert (3), így nem meglepő, hogy a mezőny alsó harmadában van a hazai tabellán.

♦ A győriek idegenben a legtöbb gólt szerezték, 23-at, a mérlegük 5–3–1, a házon kívüli pontjaikat számában pedig ősszel egyedül a ferencvárosiak előzték meg őket.



A 19. FORDULÓ PROGRAMJA

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)