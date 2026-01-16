Vitorlázás: Vadnai Jonatán győzelemmel zárta az edzőtábort

A spanyol sziget igen népszerű helyszín a profi vitorlázók között, ezúttal is népes csapat gyűlt össze, hogy itt végezze el az alapozást. Az edzőtábort kétnapos, öt futamból álló viadal zárta, a háromfordulós Playa Blanca Sailing Series második fordulója, amelyen a magyar hajós többek között a 2024-ben Európa-bajnok finn Valtteri Uusitalót is megelőzte. A 63 fős mezőnyben a második és a negyedik futamon első lett, a kettő között harmadik, egy ötödik hellyel nyitott és egy hatodikkal zárt. Vadnai Jonatán már az első, tavaly decemberi fordulóban is nagyszerűen versenyzett, akkor második lett.

„Az ILCA 7-es hajóosztályban megint jó mezőny mérte össze az erejét, itt volt a spanyol, a német, a finn, az izraeli, a holland, a belga és a norvég válogatott, többen a világ legjobb 25 versenyzője közé tartoznak. Itt voltak a csapattársaim is, a kétszeres olimpiai ezüstérmes ciprusi Pavlosz Kontidesz és a horvát Filip Jurisic, utóbbi egyébként harmadik lett” – nyilatkozott Vadnai Jonatán a magyar szövetség honlapján.

Hozzátette, ezt a versenysorozatot éppen azért találták ki, hogy egy ilyen erős mezőny résztvevői ne csak edzőverseny keretein belül küzdjenek egymás ellen.