Vitorlázás: Vadnai Jonatán győzelemmel zárta az edzőtábort

2026.01.16. 12:05
Vadnai Jonatán elégedett lehet (Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség)
Vadnai Jonatán aranyéremmel zárta az első idei edzőtábort a Lanzarote szigetén rendezett versenyen: az olimpiai és világbajnoki negyedik vitorlázó erős mezőnyben végzett az élen.

A spanyol sziget igen népszerű helyszín a profi vitorlázók között, ezúttal is népes csapat gyűlt össze, hogy itt végezze el az alapozást. Az edzőtábort kétnapos, öt futamból álló viadal zárta, a háromfordulós Playa Blanca Sailing Series második fordulója, amelyen a magyar hajós többek között a 2024-ben Európa-bajnok finn Valtteri Uusitalót is megelőzte. A 63 fős mezőnyben a második és a negyedik futamon első lett, a kettő között harmadik, egy ötödik hellyel nyitott és egy hatodikkal zárt. Vadnai Jonatán már az első, tavaly decemberi fordulóban is nagyszerűen versenyzett, akkor második lett.

„Az ILCA 7-es hajóosztályban megint jó mezőny mérte össze az erejét, itt volt a spanyol, a német, a finn, az izraeli, a holland, a belga és a norvég válogatott, többen a világ legjobb 25 versenyzője közé tartoznak. Itt voltak a csapattársaim is, a kétszeres olimpiai ezüstérmes ciprusi Pavlosz Kontidesz és a horvát Filip Jurisic, utóbbi egyébként harmadik lett” – nyilatkozott Vadnai Jonatán a magyar szövetség honlapján.

Hozzátette, ezt a versenysorozatot éppen azért találták ki, hogy egy ilyen erős mezőny résztvevői ne csak edzőverseny keretein belül küzdjenek egymás ellen.

