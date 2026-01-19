Los Angeles 2028: Érdi Mária nem tartja kizártnak, hogy az olimpia után is folytatja

Negyedik olimpiai ciklusára készül Érdi Mária vitorlázó, aki már előbbre tekint a 2028-as Los Angeles-i játékoknál, és nem tartja kizártnak, hogy utána is folytatja pályafutását.

Ennek egyik feltétele, hogy továbbra is megfelelő infrastrukturális háttérrel készülhessen a versenyekre, és ne legyen eredménykényszer alatt – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a balatonfüredi edzőközpontban, amelynek megléte szerinte ugyancsak a magyar vitorlázás eredményeit segítheti a jövőben.

„A magyar utánpótlás kiépítése a cél a következő két, három vagy akár négy ciklusra, hogy az olimpián a tíz hajóosztályban ne csak összesen két versenyzőnk legyen” – fogalmazott a 28 éves világ- és Európa-bajnok versenyző, aki a Magyar Vitorlás Szövetségben működő olimpiai vitorlázás szakbizottság tagja is egyben.

„Szeretnék visszaadni valamit a vitorlázásnak, ezért az olimpiai versenysportra fókuszálok, és megpróbálom ebben a témában átadni a tapasztalataimat a fiataloknak” – mondta, ugyanakkor hozzátette, a bizottsági feladat mellett számára egyelőre a versenysport az első, mert még nem ért el olyan eredményt, amit szeretne. Kiemelte, Berecz Zsombornak négy ciklusra volt szüksége az olimpiai ezüstéremhez. „Hátha most eljön az én időm is” – tette hozzá.

Érdi Mária a 2024-es párizsi játékokon gerincsérvvel versenyzett, utána túlesett a műtéten, és a tavalyi évben befejezte a teljes rehabilitációját. Novemberben Melbourne-be utazott egy két és fél hónapos edzésblokkra, amelynek keretében két versenyen is elindult, és egy-egy ezüst- és bronzérmet szerzett. A napokban tért haza Ausztráliából, de február 4-től a spanyolországi Lanzarotén húsznapos felkészülés veszi kezdetét a márciusban kezdődő versenyszezon előtt.