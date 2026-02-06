Nemzeti Sportrádió

Vadnai Jonatán ismét dobogós a lanzarotei vitorlásversenyen

2026.02.06. 10:32
Vadnai Jonatán (Fotó: Facebook, Magyar Vitorlás Szövetség)
Vadnai Jonatán Lanzarote vitorlázás
Vadnai Jonatán a harmadik helyen végzett a lanzarotei vitorlásverseny utolsó állomásán, a négynapos Lanzarote International Regattán.

A magyar szövetség beszámolója szerint az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajós az utolsó futamot megnyerte, a 31 fős mezőnyben csak a horvát Filip Jurisic és a német Nik Aaron Willim előzte meg összesítésben.

Vadnai Jonatán a lanzarotei regatta előző két fordulójában is nagyszerűen szerepelt, az elsőn második lett, a másodikat pedig megnyerte.

 

