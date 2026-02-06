Vadnai Jonatán ismét dobogós a lanzarotei vitorlásversenyen

A magyar szövetség beszámolója szerint az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajós az utolsó futamot megnyerte, a 31 fős mezőnyben csak a horvát Filip Jurisic és a német Nik Aaron Willim előzte meg összesítésben.

Vadnai Jonatán a lanzarotei regatta előző két fordulójában is nagyszerűen szerepelt, az elsőn második lett, a másodikat pedig megnyerte.