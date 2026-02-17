Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda El: Imre Bence volt a Kiel nyerőembere

2026.02.17. 22:50
Imre Bence (balra) volt a Kiel legjobbja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Imre Bence Lukács Péter Máthé Dominik Elverum THW Kiel férfi kézilabda Európa-liga
Imre Bence hét góllal járult hozzá a THW Kiel 32–30-as győzelméhez a szintén német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Európa-liga második csoportkörének első fordulójában, kedden.

Az európai szövetség honlapja szerint az utolsó öt percben a vendégek három találatából kettőt a magyar válogatott jobbszélső szerzett és holtversenyben csapata legeredményesebb játékosa lett.

Lukács Péter öt góllal és nyolc gólpasszal, az idény végén távozó Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal vette ki a részét a norvég Elverum HB 37–28-as hazai sikeréből a spanyol Fraikin BM Granollers ellen.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
KÖZÉPDÖNTŐ
Flensburg (német)–THW Kiel (német) 30–32
Elverum HB (norvég)–Granollers (spanyol) 37–28

 

Imre Bence Lukács Péter Máthé Dominik Elverum THW Kiel férfi kézilabda Európa-liga
Legfrissebb hírek

Férfi kézi: Máthé Dominik bizonyítana Chema Rodrígueznek

Kézilabda
2026.02.06. 21:07

Európai kézilabdaligák: Lukács Péter 11 gólt lőtt

Kézilabda
2026.02.05. 20:47

Imre Bence: Elvárjuk magunktól, hogy megverjük a szerbeket, ha ők jönnek a vb-selejtezőben

Kézilabda
2026.02.03. 14:28

Palasics, Imre és Sipos az Eb legjobbjai között, lehet szavazni rájuk

Kézilabda
2026.01.29. 13:19

Olvasóinknál Imre Bence kiemelkedett a magyar csapatból a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.29. 11:38

„Emelt fővel mehetünk haza” – Chema Rodríguez szerint a szerencse nagyon nem állt a válogatott mellett ezen az Eb-n

Kézilabda
2026.01.28. 20:12

Rosta Miklós: Amíg itt vagyunk az Eb-n, küzdünk és harcolunk az utolsó percig

Kézilabda
2026.01.27. 22:39

Palasics Kristóf: Nem engedhetjük meg magunknak, hogy húsz gólt kapjunk egy félidő alatt

Kézilabda
2026.01.23. 20:22
Ezek is érdekelhetik