Férfi kézilabda El: Imre Bence volt a Kiel nyerőembere

Imre Bence hét góllal járult hozzá a THW Kiel 32–30-as győzelméhez a szintén német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Európa-liga második csoportkörének első fordulójában, kedden.
Az európai szövetség honlapja szerint az utolsó öt percben a vendégek három találatából kettőt a magyar válogatott jobbszélső szerzett és holtversenyben csapata legeredményesebb játékosa lett.
Lukács Péter öt góllal és nyolc gólpasszal, az idény végén távozó Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal vette ki a részét a norvég Elverum HB 37–28-as hazai sikeréből a spanyol Fraikin BM Granollers ellen.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
KÖZÉPDÖNTŐ
Flensburg (német)–THW Kiel (német) 30–32
Elverum HB (norvég)–Granollers (spanyol) 37–28
Legfrissebb hírek
Férfi kézi: Máthé Dominik bizonyítana Chema Rodrígueznek
Kézilabda
2026.02.06. 21:07
Európai kézilabdaligák: Lukács Péter 11 gólt lőtt
Kézilabda
2026.02.05. 20:47
