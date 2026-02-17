Férfi kézilabda El: Imre Bence volt a Kiel nyerőembere

Az európai szövetség honlapja szerint az utolsó öt percben a vendégek három találatából kettőt a magyar válogatott jobbszélső szerzett és holtversenyben csapata legeredményesebb játékosa lett.

Lukács Péter öt góllal és nyolc gólpasszal, az idény végén távozó Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal vette ki a részét a norvég Elverum HB 37–28-as hazai sikeréből a spanyol Fraikin BM Granollers ellen.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

KÖZÉPDÖNTŐ

Flensburg (német)–THW Kiel (német) 30–32

Elverum HB (norvég)–Granollers (spanyol) 37–28