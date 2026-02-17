Norvégia már 14 aranynál tart a téli olimpián – éremtáblázat
A téli olimpia keddi versenynapján is Norvégia volt a legeredményesebb. Az északi összetettben és szabad stílusú síben elért két elsőséggel már 14-re nőtt a skandináv ország aranyainak száma.
A versenynap történéseiről ide kattintva olvashat.
|1.
|Norvégia
|14
|8
|9
|2.
|Olaszország
|9
|4
|11
|3.
|Egyesült Államok
|6
|10
|5
|4.
|Hollandia
|6
|6
|1
|5.
|Németország
|5
|8
|7
|6.
|Ausztria
|5
|8
|4
|7.
|Franciaország
|5
|7
|4
|8.
|Svédország
|5
|5
|2
|9.
|Svájc
|5
|2
|3
|10.
|Japán
|4
|5
|10
|11.
|Kanada
|3
|4
|5
|12.
|Ausztrália
|3
|1
|1
|13.
|Nagy-Britannia
|3
|–
|–
|14.
|Csehország
|2
|2
|–
|15.
|Szlovénia
|2
|1
|1
|16.
|Dél-Korea
|1
|2
|3
|17.
|Brazília
|1
|–
|–
|18.
|Kazahsztán
|1
|–
|–
|19.
|Kína
|–
|3
|3
|20.
|Lengyelország
|–
|3
|1
|21.
|Lettország
|–
|1
|1
|22.
|Új-Zéland
|–
|1
|1
|23.
|Grúzia
|–
|1
|–
|24.
|Finnország
|–
|–
|4
|25.
|Bulgária
|–
|–
|2
|26.
|Belgium
|–
|–
|1
