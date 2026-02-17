Nemzeti Sportrádió

Norvégia már 14 aranynál tart a téli olimpián – éremtáblázat

2026.02.17. 23:06
Jens Luraas Oftebro is nyert egy aranyat kedden Norvégiának (Fotó: Getty Images)
A téli olimpia keddi versenynapján is Norvégia volt a legeredményesebb. Az északi összetettben és szabad stílusú síben elért két elsőséggel már 14-re nőtt a skandináv ország aranyainak száma.

A versenynap történéseiről ide kattintva olvashat.

1.Norvégia1489
2.Olaszország9411
3.Egyesült Államok6105
4.Hollandia661
5.Németország587
6.Ausztria584
7.Franciaország574
8.Svédország552
9.Svájc523
10.Japán4510
11.Kanada345
12.Ausztrália311
13.Nagy-Britannia3
14.Csehország22
15.Szlovénia211
16.Dél-Korea123
17.Brazília1
18.Kazahsztán1
19.Kína33
20.Lengyelország31
21.Lettország11
22.Új-Zéland11
23.Grúzia1
24.Finnország4
25.Bulgária2
26.Belgium1

 

 

