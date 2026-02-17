Schmidt Ádám: Azt szeretnénk, ha minél több Guzi Blankánk lenne

A sportszakmai találkozóra Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár invitálta Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye sportéletének szereplőit. A sportvezető felvezetőjével kezdődött a fórum a miskolci Generali Arénában, és elsőként került szóba, hogy közeleg egy olyan esemény április közepén, amely a sportban, sportért dolgozó minden szereplőnek az életét meghatározza.

„Azt szeretnénk, ha minél több Guzi Blankánk lenne” – utalt Schmidt Ádám a DVTK kiváló öttusázójára, majd Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye Focisuli vezetőjét emelte ki, akivel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindannyiunk számára példamutató, amit a fiatalok sportba való bevonzásában elért.

Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a sport által nevelni tudnák a fiatalokat, a fő cél az, hogy az ifjúságot a sport világába bevonják, ugyanis a rendszeres testedzéssel más életminőséget, egészségesebb társadalmat kapunk. Az államtitkár arról is szót ejtett, hogy a versenysport és a közösségi sport nem választható szét, ugyanis szükség van a piramis felépítményére.

Az államtitkár felidézte, hogy 2010-ben milyen tragikus volt a létesítményhelyzet Magyarországon; amikor 16 éve a Honvéd kajak-kenu edzőcentrumában járt, nem akart hinni a szemének, olyan leromlott állapotokat tapasztalt.

„A megvalósult létesítményfejlesztésnek egyik üzenete az, hogy a fiatalok érdemi alternatívát kapjanak, olyan sportolási körülmények közé kerüljenek, ahol jól érzik magukat, és a szülők is szívesen hagyják ott őket” – mondta Schmidt Ádám.

Az államtitkár a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei infrastrukturális fejlesztéseket is felidézte, majd a szervezeti keretekről is szót ejtett:

„Az egyesületek szerepe olyan, mint az emberi test érhálózata: ha nem működik, nincs sport, éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy eljussunk minden sportszervezethez. Szerettünk volna javítani a feltételeken, az edzői béreken, az infrastruktúrán. 2010-ben botrányos állapotban volt a magyar sport, sok egyesület a megszűnés határán mozgott, manapság viszont háromezer egyesület működik jó körülmények között, és tervezheti a jövőt.”

Elhangzott az is, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe az elmúlt 16 évben összesen 117.5 milliárd forint érkezett a sportra, ami éves szinten közel 8 milliárd forint. Az államtitkár ezzel összefüggésben megjegyezte: világszinten is egyedülálló az a támogatás, amelyet Magyarország kormánya a sport számára biztosít. Schmidt Ádám azt is megemlítette, hogy a 2025/26-os tanévet az iskolákban a Sportoló Nemzet Tanévének nyilvánították; a cél, hogy ezzel is felhívják a sport fontosságára a figyelmet. Az államtitkár hozzátette: amióta a magyar sportot kiemelt stratégiai ágazattá nyilvánította a kormány, tízszeresére nőtt a sportágazat támogatása.

„A magyar sport fejlődési pályára került 2010-ben, akik az elmúlt négy évben a sportban dolgoztak, kivételes helyzetben vannak, mint mindenki, aki ezen a területen tevékenykedik. Közös szívügyünk a sport, ennek jegyében tegyük április 12-én a dolgunkat” – jegyezte meg Schmidt Ádám.

A miskolci sportfórum az államtitkár összegzése után párbeszéddel folytatódott. A pulpitusra szólították Balogh Gábor világbajnok öttusázót, a Magyar Öttusaszövetség és a Magyar Diáksportszövetség elnökét, Szekeres Pál háromszoros paralimpiai bajnok tőr- és kardvívót, Guzi Blanka világ- és Európa-bajnok öttusázót, a DVTK sportolóját, Jónyer István világbajnok asztaliteniszezőt, a Nemzet Sportolóját, a DVTK egykori versenyzőjét, valamint Baji Balázst, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatóját. Őket kérdezhették a jelenlévők, akik többnyire az általuk képviselt sportszervezetek lehetőségeinek további javításáért lobbiztak, illetve megköszönték az eddigi segítséget.

A sportfórum befejező részében a pódiumon a sportembereket a politikusok váltották, Bánné Gál Boglárka, Demeter Zoltán, Csuzda Gábor és Csöbör Katalin egyaránt a sport fontosságáról, és annak kormányzati támogatásának szükségességéről, folytonosságáról ejtett szót, kiemelve, hogy ezt Magyarország jelenlegi kormánya tudja biztosítani.



