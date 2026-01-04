„Megyünk tovább, és gyűjtjük a trófeákat” – Littler a második vb-címe után sem lassítana
A Gian van Veen elleni mérkőzés nem indult ideálisan a címvédő Luke Littler számára.
„Nyilván nem voltam boldog, hogy megint 1–0-ra hátrányba kerültem” – mondta a döntő után. Littler szerint mindig fontos számára a gyors rajt, ám ez ezúttal nem sikerült. A folytatásban azonban teljesen átvette az irányítást: „Az első szett után már sokkal jobban játszottam. Onnantól egyszerűen varázslatos volt.”
A fordulópontot az jelentette, hogy Van Veen nem tudott élni a lehetőségeivel. Littler szerint ellenfele több kiszállót is elszalasztott, amelyekkel akár 2–0-ra is elhúzhatott volna. „Ha ez megtörténik, minden másképp alakulhatott volna. De amikor hibázott, nekem azonnal le kellett csapnom – és meg is tettem.”
Littler nagyon simán megvédte a dartsvilágbajnoki címét
A rendkívül sima végeredmény ellenére Littler nem a statisztikákra koncentrált. „A meccs után még az adatokat sem néztem meg – sem a 180-akat, sem az átlagot. Egyszerűen jó érzéssel töltött el a játék” – fogalmazott.
A világbajnoki cím mellé történelmi pénzdíj is társult: Littler az első játékos, aki egymillió fontos fődíjat vehetett át a PDC-vb-n. Ő azonban világossá tette a sorrendet. „Az egymillió font ott van, de csak a trófea után. A serleg mindig az első.” Hozzátette, a siker a világranglistán is tovább növelte az előnyét Luke Humphries előtt, így jelenleg egyértelműen ő számít az első számú játékosnak.
A győzelmet családjának és közvetlen környezetének is megköszönte. Elárulta, hogy a döntő előtt komoly idegesség volt rajta, és meccs közben is gyakran keresi tekintetével a lelátón ülő szeretteit. „Ők tartanak életben a színpadon” – mondta.
A kétszeres világbajnok már előretekint. Konkrét célokat nevezett meg 2026-ra: a Bahrain Darts Masters, a szaúdi torna és a Milton Keynes-i Masters is szerepel a listáján, utóbbit még sosem nyerte meg. „Az év során jönnek a további majorök is – vadászni fogok rájuk” – jelentette ki.
„Az autómat még nem cserélhetem le...” – Luke Littler a pénzdíjáról
A Phil Taylor-féle rekordokkal kapcsolatban óvatos maradt, ám az ambíciói egyértelműek. „Még messze van, de hosszú ideig itt leszek. Azért vagyok itt, hogy nyerjek.” Littler szerint nem lehet hátradőlni, mert bármelyik ellenfél képes visszatérni egy meccsbe.
A világbajnoki döntő után az üzenet egyértelmű volt: Luke Littler megszerezte második vb-címét, de nem áll meg. „Megyünk tovább, és gyűjtjük a trófeákat.”
Gian van Veen szerint a különbség nem az idegességben vagy a mentális állapotban volt, hanem azokban az apró részletekben, amelyek ezen a szinten már döntőek. „Az első nyilam gyakran nem a tripla húszban landolt” – magyarázta. „Ő pedig egymás után dobálta a 180-akat. Ilyenkor már tudod: nem fog megremegni, nem fog hibázni.”
Míg korábbi mérkőzésein Van Veen könyörtelenül kihasználta a kínálkozó lehetőségeket, ezúttal mindig egy lépéssel lemaradt. A holland játékosnak volt esélye arra, hogy az elején ellépjen, ám nem tudott élni vele. „Elszalasztottam a lehetőséget, hogy 2–0-ra vezessek a szettekben” – ismerte el. Utólag ez kulcsfontosságúnak bizonyult, mert ezt követően Littler végleg átvette az irányítást.
Van Veen végignézte, ahogy a címvédő folyamatosan emeli a színvonalat. A pontszerzés nem lassult, a kiszállók a legjobb pillanatokban érkeztek, és minden apró reménysugár gyorsan szertefoszlott. „Onnantól már tudod, hogy ez nagyon nehéz lesz” – mondta a holland, aki szerint Littler egyetlen pillanatra sem ingott meg.
Ennek ellenére Van Veen nem akarta puszta csalódásként megélni a döntőt. Bár ellentmondásosan hangzik, összességében büszkén tekint vissza a világbajnokságra. „Frusztrál, hogy ma este nem sikerült, de egyszerűen ő volt a jobb játékos” – fogalmazott. „Bármilyen furcsán hangzik, büszke vagyok erre a tornára. Az ellenfelem ma este tényleg nagyon jó volt, ezzel együtt tudok élni.”
PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
DÖNTŐ
Luke Littler (angol, 1., 106.02)–Gian van Veen (holland, 10., 99.94) 7:1 (2–3, 3–2, 3–1, 3–0, 3–1, 3–0, 3–0, 3–1)