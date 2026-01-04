„Megyünk tovább, és gyűjtjük a trófeákat” – Littler a második vb-címe után sem lassítana

A Phil Taylor-féle rekordokkal kapcsolatban óvatos maradt, ám az ambíciói egyértelműek. „Még messze van, de hosszú ideig itt leszek. Azért vagyok itt, hogy nyerjek.” Littler szerint nem lehet hátradőlni, mert bármelyik ellenfél képes visszatérni egy meccsbe.

A világbajnoki döntő után az üzenet egyértelmű volt: Luke Littler megszerezte második vb-címét, de nem áll meg. „Megyünk tovább, és gyűjtjük a trófeákat.”

Gian van Veen szerint a különbség nem az idegességben vagy a mentális állapotban volt, hanem azokban az apró részletekben, amelyek ezen a szinten már döntőek. „Az első nyilam gyakran nem a tripla húszban landolt” – magyarázta. „Ő pedig egymás után dobálta a 180-akat. Ilyenkor már tudod: nem fog megremegni, nem fog hibázni.”

Míg korábbi mérkőzésein Van Veen könyörtelenül kihasználta a kínálkozó lehetőségeket, ezúttal mindig egy lépéssel lemaradt. A holland játékosnak volt esélye arra, hogy az elején ellépjen, ám nem tudott élni vele. „Elszalasztottam a lehetőséget, hogy 2–0-ra vezessek a szettekben” – ismerte el. Utólag ez kulcsfontosságúnak bizonyult, mert ezt követően Littler végleg átvette az irányítást.

Gian van Veen tudta értékelni a második helyet (Fotó: Getty Images)

Van Veen végignézte, ahogy a címvédő folyamatosan emeli a színvonalat. A pontszerzés nem lassult, a kiszállók a legjobb pillanatokban érkeztek, és minden apró reménysugár gyorsan szertefoszlott. „Onnantól már tudod, hogy ez nagyon nehéz lesz” – mondta a holland, aki szerint Littler egyetlen pillanatra sem ingott meg.

Ennek ellenére Van Veen nem akarta puszta csalódásként megélni a döntőt. Bár ellentmondásosan hangzik, összességében büszkén tekint vissza a világbajnokságra. „Frusztrál, hogy ma este nem sikerült, de egyszerűen ő volt a jobb játékos” – fogalmazott. „Bármilyen furcsán hangzik, büszke vagyok erre a tornára. Az ellenfelem ma este tényleg nagyon jó volt, ezzel együtt tudok élni.”

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

DÖNTŐ

Luke Littler (angol, 1., 106.02)–Gian van Veen (holland, 10., 99.94) 7:1 (2–3, 3–2, 3–1, 3–0, 3–1, 3–0, 3–0, 3–1)