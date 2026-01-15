Megműtötték a világbajnok kardvívót, Katona Renátát

A magyar szövetség honlapja alapján a világranglistán 15. sportolóra körülbelül fél év kihagyás vár, így lemarad az idei világ- és Európa-bajnokságról. A Vasas 31 éves versenyzőjét ugyanazzal a problémával műtötték meg, amivel mintegy másfél évvel korábban klubtársát, az akkor újdonsült olimpiai bajnok párbajtőrözőt, Nagy Dávidot. A probléma az úgynevezett csípőütközési szindróma, annak is a súlyosabb fajtája.

„Túlvagyok a műtéten, remélem jól sikerült. Nehéz döntés volt, de úgy véltük, jobb, ha most megcsináljuk az operációt. Egyre nagyobb fájdalmakkal vívtam végig a versenyeket, ráadásul egyre hosszabb ideig tartott a regeneráció. Tudom, ezzel a szezon folytatása elment a számomra, viszont a következőre, az olimpia előtti idényre teljes értékű leszek, nem kell siettetnem a visszatérést” – nyilatkozta a kórházi ágyából Katona Renáta.