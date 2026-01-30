Lei Balázs Katarban, András Csaba Lille-ben búcsúzott a negyeddöntőben

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a 30 ezer dollár összdíjazású viadal második fordulójában Lei Balázs a hatodik kiemelt indiai Snehit Suravajjulával csapott össze, és szoros küzdelemben, jól koncentrálva, négy játszmában győzött. A folytatásban egy másik indiai játékos, a negyedikként rangsorolt Sathiyan Gnanasekaran volt az ellenfele.

Az elődöntőért vívott meccsen végig kiélezett küzdelmet vívtak egymással a felek. Lei az első és a negyedik, riválisa pedig a második és a harmadik játszmát tudta nagy küzdelem végén megnyerni, így döntő szett következett, mely fordulatosan alakult. Az indiai játékos előbb 3?0-ra elhúzott, nem sokkal később viszont már Lei vezetett 5:3-ra. Ezek után sokáig úgy tűnt, ő jön majd ki jobban a küzdelemből, de 10:7-nél hiába jutott három mérkőzéslabdához, az indiai sorozatban öt pontot szerzett, és megnyerte az összecsapást.

A magyar szövetség honlapjának pénteki beszámolója szerint András Csaba közel járt az éremszerzéshez.

A világranglistán 159. magyar játékos pénteken előbb simán, 3:0-ra – (6, 5, 8) – legyőzte a portugál Marcos Freitast, majd a negyeddöntőben már 2:0-ra is vezetett a francia Joey Seyfried ellen, ám riválisa ezek után magára talált és fordított – 3:2 (–7, –5, 3, 5, 8).