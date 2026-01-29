Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba és Lei Balázs is győzelemmel kezdett a WTT-versenyén

Vágólapra másolva!
2026.01.29. 19:47
null
András Csaba és Lei Balázs is továbbment (Fotó: Török Attila)
Címkék
WTT WTT-sorozat Lei Balázs asztalitenisz András Csaba
András Csaba a lille-i, Lei Balázs a dohai Feeder-besorolású asztalitenisz-versenyen jutott nyolcaddöntőbe csütörtökön.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint András Csaba izgalmas mérkőzésen vágott vissza az olasz Tommaso Giovannettinek a korábban Parmában elszenvedett vereségért, s kétjátszmás hátrányból fordítva 3:2-re (-9, -7, 10, 7, 8) győzött.

András a negyeddöntőbe kerülésért pénteken francia vagy portugál játékossal találkozik.

Lei Balázs eközben Dohában állt asztalhoz, ahol – szintén a 32 között – az osztrák Julian Rzihauschek ellen nyert simán, 3:0-ra (5, 9, 3), s a nyolcaddöntőben az indiai Snehit Suravajjula vár majd rá.

 

WTT WTT-sorozat Lei Balázs asztalitenisz András Csaba
Legfrissebb hírek

Asztalitenisz csapat-vb: Szingapúrral egy csoportban a nők, Brazíliával a férfiak

Egyéb egyéni
2026.01.26. 15:21

Asztalitenisz: Lei Balázs párosban arany-, egyesben bronzérmes Dohában

Utánpótlássport
2026.01.25. 17:11

Asztalitenisz: Lei Balázs döntős párosban a dohai ifjúsági nemzetközin

Utánpótlássport
2026.01.25. 10:54

Asztalitenisz Európa Top 16: Póta Georgina meglepődött, hogy ismét meghívást kapott

Egyéb egyéni
2026.01.14. 19:36

Asztalitenisz Európa Top 16: Póta ismét ott lehet a mezőnyben

Egyéb egyéni
2026.01.12. 15:48

Asztalitenisz: nyeretlenül zárt a Budaörsi SC az Európa-kupában

Egyéb egyéni
2025.12.21. 20:32

Asztalitenisz: három meccs után is nyeretlen a Budaörs az Európa-kupában

Egyéb egyéni
2025.12.20. 20:30

Asztalitenisz: vereséggel kezdett a Budaörsi SC az Európa-kupában

Egyéb egyéni
2025.12.19. 15:56
Ezek is érdekelhetik