Asztalitenisz: András Csaba és Lei Balázs is győzelemmel kezdett a WTT-versenyén

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint András Csaba izgalmas mérkőzésen vágott vissza az olasz Tommaso Giovannettinek a korábban Parmában elszenvedett vereségért, s kétjátszmás hátrányból fordítva 3:2-re (-9, -7, 10, 7, 8) győzött.

András a negyeddöntőbe kerülésért pénteken francia vagy portugál játékossal találkozik.

Lei Balázs eközben Dohában állt asztalhoz, ahol – szintén a 32 között – az osztrák Julian Rzihauschek ellen nyert simán, 3:0-ra (5, 9, 3), s a nyolcaddöntőben az indiai Snehit Suravajjula vár majd rá.